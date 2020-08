Meggazdagodás? Lájk

Sok ezer, mi több, vannak olyan átverések, amelynek több mint tízezer ember dőlt be – csak Szlovákiában. Akik még mindig hisznek a mesékben. Elhiszik, hogy valaki több százezer eurót ajándékozna nekik csak azért, mert például X-szel vagy Y-nal kezdődik a nevük. Vagy azt, hogy 50 eurós befektetést két nap alatt meg lehet tízszerezni…

A koronavírus-járvány felbukkanása óta megugrott a számítógépet használók száma. Olyanok is a gép elé ültek, akik addig nem, vagy csak nagyon ritkán. Az egyik legmenőbb platform pedig a Facebook – sokan e közösségi portálon tartották a kapcsolatot szeretteikkel. Ám ez a tér nagyon veszélyes felület, nemcsak a rokonok, ismerősök vannak fenn, hanem az online bűnözők is. Csak úgy hemzseg a posztoktól, amelyek a számítógépes világban járatlan embereket támadják – ezt bizonyítják az utóbbi napok rendőrségi hírei is. A csalók gyors meggazdagodást ígérnek, vagy rendkívüli nyereményeket, általában egy-egy ismert ember, celeb, sportoló stb. képével próbálják csapdába csalni az áldozatokat. A „nyereményért” nem kell mást tenni, mint a linkre kattintani, megosztani, kitölteni az adatlapot, és már landol is a számlán a sok-sok pénz, egy csapásra megoldódnak a problémák, gazdag leszek.

Sokan bedőlnek, és önként és dalolva kiadják az olyan fontos személyes adataikat, mint az e-mail cím, felhasználónév, jelszó, születés ideje, sőt sokan még azt sem érzik gyanúsnak, amikor bankkártyaadatokat is elkérnek tőlük, hitelesítés, azonosítás címén. Mi több, sokan nem hogy megadják az adatokat, de még lájkolják és meg is osztják a posztot, hogy minél több ismerős tudjon e fantasztikus lehetőségről. Ám nem a pénz jön, hanem a feketeleves, és egy csomó probléma zúdul az átvertekre. Feltörik a gépüket, spam üzenetekkel, zsarolóvírusokkal támadnak tovább, hiszen tudják, aki az első átverést elhitte és kattintott, az tökéletes célpont az újabb és újabb próbálkozásokra. Csak idő kérdése, mikor jelenik meg a képernyőn egy lakat, azzal az üzenettel, hogy hány száz, vagy akár hány ezer eurót kell utalni a megadott számlára, ha újra hozzá akar férni a zárolt fájlokhoz, képekhez, személyes tartalomhoz. Sőt, az sem kizárt, hogy a boltban a fizetéskor döbbenünk rá, hogy a bankkártyánkat lenullázták a csalók. És ha még ez sem elég, akár a zaklatás sem kizárt, hogy a gépen tárolt intim tartalmat elküldik az összes ismerősnek – ha nem fizeti ki a „hallgatási díjat”.

Az internetes világ népszerűségével jelentősen nőtt a veszély is – már nem a fekete maszkos betörőktől kell tartanunk, hanem az online tér láthatatlan bűnözőitől.

Ezt előbb kellene megtanítani mindenkinek, aki a billentyűzet elé ül, mint azt, hogy hol van a lájk és a megosztás gomb. De az sem árt, ha mindig gyanakvóak vagyunk – hiszen elég a józan paraszti ész is ahhoz, hogy tudjuk, senki sem fog csakis a nevünk miatt euróezreket adni nekünk, ahogy azt is, hogy a pár nap alatti meggazdagodás csak a mesékben létezik – na meg a bűnözők átverési menüsorán.

Egyelőre ők állnak nyerésre, és amíg sok ezren boldogan lájkolják és dőlnek be az átveréseknek, addig nem kell aggódniuk, ők valóban gyorsan meggazdagodnak…