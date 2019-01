Még száguld a hazai autóipar

Rekordévet zártak 2018-ban a Szlovákiában letelepült autógyártók, az előzetes adatok szerint tavaly 1 080 000 gépkocsi gördült le az itteni üzemek gyártószalagjairól. Ezzel Szlovákia továbbra is világelső: 2018-ban ezer lakosra 198 legyártott autó jutott. Az autógyártás a szlovák gazdaság legfontosabb tartópillére, ez az iparág adja az ipari termelés csaknem felét és az export több mint harmadát. A négy nagy autógyár csaknem 25 ezer embert foglalkoztat, a beszállítókkal együtt az autóiparban foglalkoztatottak száma 154 ezerre tehető.



Mindezt úgy érte el a szlovákiai autóipar, hogy a Jaguar Land Rover nyitrai gyára csak idén lesz képes teljes kapacitással működni. Ennek köszönhetően a nálunk gyártott gépkocsik száma elérheti az 1,15 milliót, ami ismét rekordot jelentene. A hazai autóiparban jelenleg optimizmus uralkodik, mindegyik vállalat pozitívan értékeli az elmúlt évet. A Volkswagen termelése meghaladta a 400 ezer gépkocsit, a nagyszombati PSA gyárban új modell gyártására készülnek. A fő kérdés persze az, hogy ez az optimizmus meddig tart ki.

A határokon túlra tekintve ugyanis megváltozik az optika, a globális autóiparban egyre terjed a pesszimizmus.

Az európai autóeladások stagnáltak 2018-ban, az idei kilátások sem jobbak. A legnagyobb visszaesést a brit piac produkálta, a brexit miatti bizonytalanság lohasztotta az autóvásárlási kedvet. Különösen aggasztó, hogy novemberben csaknem 10 százalékkal visszaesett az új autók regisztrációja Németországban is, ezért az elemzők feszülten várják a decemberi adatokat. Több autógyár már reagált is a negatív trendekre: leépítéssel. A Ford több ezer európai munkahely megszüntetését jelentette be január elején, gyárbezárások is lehetségesek. Pár nappal később a Jaguar Land Rover következett:

4 500 munkahely megszüntetését tervezi a következő hónapokban.

A jó hír Európán kívül is hiánycikk: húsz év növekedés után a kínai autópiac lendülete is megtört, és az USA-ban Donald Trump tervezett védővámjai Damoklész kardjaként lebegnek az európai gyártók felett.

Mivel szinte az összes Szlovákiában gyártott jármű exportra készül, a nemzetközi autópiac helyzetének alakulása kulcsfontosságú gazdaságunk számára.

Jó hír, hogy a szlovák autóipar egyelőre több előnnyel is rendelkezik. Fontos, hogy az itt letelepedett autógyártók bíznak szlovákiai üzemeikben, és rendszeresen új modellekkel bővítik a skálát. Az alacsonyabb gyártási költségeknek köszönhetően a közép-európai gyártóüzemek még sokáig versenyképesebbek lesznek a nyugat-európaiaknál, nem meglepő hát, hogy a Jaguar Land Rover menedzserei siettek leszögezni: az elbocsátások a nyitrai gyárat nem érintik.

Az autóipar turbulens változásaival szemben azonban nem immunis a hazai autóipar. A belső égésű motorok fokozatos halála és az elektromos autók térnyerése olyan kihívás, amilyennel még nem néztünk szembe a globális autóvállalatok érkezése óta. A jövő formálásában nagy szerepet játszik majd a mindenkori szlovák kormány, egyik

fő feladata az lesz, hogy átsegítse az ágazatot az elektromos jövőbe. Nagyon fontos ezért a jól képzett munkaerő biztosítása, és az is, hogy az országba csábítsanak legalább egy jelentős akkumulátorgyártót.

Az elektromos autók jelentősen átalakítják az autógyártást, és már ma el kell kezdenie dolgozni azon, hogy a szlovák autóipar a távolabbi jövőben is száguldjon.