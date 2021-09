Marbellából szeretettel

A spanyolországi Marbella nemcsak a turisták, hanem a maffiózók paradicsoma is: napfény, homok, korrupció, szállodafejlesztés és pénzmosás – kevés jobb hely van erre Marbellánál.

Az andalúziai Costa del Sol nemcsak arról híres, hogy milyen gyönyörű ez a partszakasz, hanem arról is, hogy milyen embereket vonz. Még a hatvanas években, Francisco Franco diktátor alatt kezdődött a Costa del Sol fejlesztése luxusturizmus céljára. Stratégiai elhelyezkedése miatt ezt a luxust több maffiaszervezet is igénybe vette, mivel csak egyórányira van az algecirasi kikötő, amelyen keresztül a dél-amerikai kokain nagy része érkezik az Európai Unióba, és ugyanilyen közel van a gibraltári adóparadicsom is. A maffia egyébként nem zavarta a Franco-rezsimet, amíg dőlt a pénz és a bandaháborút máshol rendezték le.

Áprilisban tényfeltáró cikk jelent meg az El País napilapban. Nacho Carretero évek óta foglalkozik a Spanyolországban működő drogcsempészekkel és más bűnszervezetekkel, és feltárta Marbella sötét oldalát is. A spanyol rendőrség szerint legalább 59 országból több mint 113 alvilági csoport van jelen a 140 ezres városban (rengeteg külföldi él ott tartósan).

„Marbella a maffiózók ENSZ-e egy globalizált világban” – mondta Marcos Frías, a Központi Szervezett Bűnözés elleni Brigád (Brigada Central contra el Crimen Organizado) főnöke. A város ugyanúgy „márka a turisták, mint a bűnözők számára”. „Mondjuk egy liverpooli maffiózó, aki nagyban akar drogokat csempészni, tudja, hogy meg kell jelennie Marbellán. Nincs más választása” – hozta fel példaként Frías.

A nápolyi Camorra egyik tagja így nyilatkozott. „Az egész világból vannak itt alvilági csoportok… Folyamatosan együttműködünk”. De ez az együttműködés az utóbbi években egyre több konfliktussal jár, több az összetűzés és a halott. 2018 óta több mint 30 olyan gyilkosság történt a városban, ami a szervezett bűnözéshez kötődik. Az ok egy régi maffiafőnök szerint az, hogy a fiatalok nem tisztelnek semmit és „könnyen erőszakoskodnak”.

A marbellai ingatlanpiac az egyik fontos eleme az illegális csatornákból érkező pénzek tisztára mosásának. Pont ilyen pénzmosási ügy kivizsgálásával kezdődött 2006-ban a Malaya-ügy, Spanyolország egyik legnagyobb korrupciós ügye. Végződni pedig úgy végződött, hogy a marbellai városvezetés nagy része börtönbe került. A „marbellai városfejlesztés” Spanyolországban azóta a partvidéki korrupt hotelépítés szinonimája.

Minden jó üzletember utánajár a helyi körülményeknek, erőviszonyoknak, mielőtt letelepszik valahol és vállalkozásba kezd. Magyarán: vagy teljes amatörizmusra vall Marbella kiválasztása, vagy a liverpooli maffiózó esetére, aki tisztában van vele, hol kell megjelenni.