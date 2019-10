Különös házasság

Ha nem tudod legyőzni az ellenségedet, akkor szövetkezz vele, mondja egy régi bölcsesség, és ez tökéletesen leírja azt a helyzetet, amelyben a két politikai rivális találta magát. A Híd és az MKP arról beszél, hogy közös választási listán indulnának a parlamenti választáson. A hivatalos indoklás az lesz, hogy ne hagyják elveszni a magyar szavazatokat. A magyar választót azonban nem kell félteni, a szavazataiért küzd a PS/Spolu és az OĽaNO is. Valójában mindenkinek nyilvánvaló, hogy Bugár Béla pártjának a túlélés a cél, Menyhárt József társasága pedig már tényleg el akar mozdulni a régióktól az országos vályú felé.

A probléma azonban az, hogy ez csak érdekházasság lehet, amit még észérvekkel sem lehet igazolni.

E két párt házasságkötésére ugyanis nem érvényes, hogy egy meg egy az kettő, ideális esetben három, ahogyan ezzel számolni lehetne a PS/Spolu és a Za ľudí összefogása esetében. A délszlovákiai politikai szcéna két legnagyobb riválisának összefogását ugyanis nehéz lesz elmagyarázni a választóknak, annál is inkább, mert eddig csak rágalmazták és árulózták egymás.

Elsősorban a Hídnak lesz ez nehéz, amelyik már elvesztette szlovák szárnya legfontosabb képviselőit. Az erősen etnikai beállítottságú MKP-val való összefogás után František Šebejt, Lucia Žitňanskát vagy Martin Fedort követhetik a megmaradt szlovák választók, akik még hűek a párthoz. Valószínűleg nehezen fogja őket elkápráztatni az MKP programja, amely a szlovák–magyar együttműködés helyett a magyar elszakadást szorgalmazza. Az MKP utolsó ismert programja továbbra is őrzi a legrosszabb etnikai viták témáit, amelyektől az ország csak a közelmúltban szabadult meg. Ezek közé tartozik az ország közigazgatási felosztásának megváltoztatása és a kisebbségi önkormányzat létrehozása.

Az MKP továbbra is ragaszkodik a Beneš-dekrétumok eltörléséhez, az európai politikát pedig Orbán Viktor szemüvegén át látja. Az európai integráció elmélyítése helyett a V4-es országok közti együttműködés erősítéséről álmodik, ahol az Orbán-féle autokratikus és euroszkeptikus politika az uralkodó.

A Híd elvesztheti a liberálisan gondolkodó magyar választóit is, akiknek nem tetszik az MKP és a Fidesz nyílt szövetsége. Ők pedig nincsenek kevesen, amit az is bizonyít, hogy a szlovákiai magyarok többsége a köztársaságielnök-választáson a liberális jelöltre, Zuzana Čaputovára adta voksát.

Bugár Béla már mindent egy lapra tesz, a politikai pályának ezen a pontján a politikusok már készek összefogni az ősellenségükkel is.

Bizonyította ezt már Mikuláš Dzurinda is, aki 2006-ban kész lett volna kormányt alakítani Vladimír Mečiarral, és ma már kevesen kételkednek abban is, hogy Robert Fico sem sokat tétovázna, ha Marian Kotlebával kellene megegyeznie, aki ellen nemrég még gátat akart emelni. Bugár Bélánál az első tabu akkor dőlt meg, amikor koalíciót kötött az SNS-szel, habár ezt először kizárta. Most már az MKP-val is össze tud barátkozni, habár ezzel Orbán Viktor bábját csempészi be a szlovák parlamentbe.



A szerző a Trend hetilap kommentátora