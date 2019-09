Klíma, politika és a svéd tinédzser

A cél az, hogy a világ vezető politikusai vegyék végre komolyan a már zajló éghajlatváltozást, és a változás hatására várhatóan bekövetkező katasztrófát. Ne csak beszéljenek róla, hanem konkrét célokat tűzzenek ki, amelyek elérése ellenőrizhető, és amelyek megvalósításához pénzt rendelnek. A svéd tinédzser, Greta Thunberg által elindított akció jelenlegi állomását az ENSZ klímavédelmi csúcstalálkozójának kezdetére időzítették, ahol az államok vezetői általában hangzatos beszédeket mondanak a klímaváltozás megállításának szükségességéről, de amikor arra kerül sor, hogy maguk is tegyenek ezért valamit, akár olyan lépéseket is, amelyek fájhatnak, akkor ezek rendre elmaradnak. Szlovákiában ilyen lépés a szénalapú villamosenergia-termelés felszámolása, amire a jelek szerint az ország ígéretet tesz New Yorkban. Mondhatni, nem nagy vállalás, hiszen Szlovákiában a villamos energiának mindössze 5 százalékát termelik szénerőművekben, tehát a hiányzó energia viszonylag könnyen kiváltható. Ehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy a Felső-Nyitra menti szénbányák bezárása mintegy 3200 munkahely megszűnését jelenti, ami egy viszonylag kis régióban komoly szociális feszültséget eredményez. Emellett persze a lépésnek politikai vonzata is van: a régió hagyományosan a Smer egyik bástyája, a munkanélküliség növekedése komoly veszteséget jelenthet neki, persze csak akkor, ha ezt tényleg sikerül megvalósítani.

A másik hozzáállást Áder János tegnapi szavaival lehet szemléltetni, aki egy rádióinterjúban arról beszélt, hogy Magyarország felelőssége nem is olyan nagy. „Tehát amikor arról beszélünk, hogy Magyarországnak különböző intézkedéseket kell tennie a klímavédelem érdekében, akkor helyesen tesszük, hogy erről beszélünk, de jó, hogy ha látjuk, nem vagyunk egy súlycsoportban a nagy szennyezőkkel” – jelentette ki Áder. Utalt itt az Egyesült Államokra, Kínára, Indiára.

Valóban, nem Magyarország, nem is Szlovákia és még csak nem is az EU a legnagyobb szennyező világviszonylatban. De ha mindenki így áll hozzá, ha csak a másikra mutogat, hogy ő több tonna PET-palackot használ és küld a szemétlerakókra, több üvegházhatású gázt enged a légkörbe, több négyzetkilométer őserdőt vág ki, az nem segíti a klímaváltozás megállítását. Ugyanez igaz kicsiben is.

Aki megelégszik azzal, hogy ő maga legalább szétválogatja a hulladékot, és a lelkiismeretét azzal nyugtatja, hogy a szomszédra mutogat, aki zsákszámra dobja ki a szelektálatlan szemetét, az nem tesz meg mindent, amit megtehetne.

Nem kell máról holnapra minden műanyagot kiirtani az életünkből, nem kell eldobni a kocsikulcsot sem, de a klímavédelmet mindenkinek otthon is el kell kezdenie.

Ebben mutat példát a tavaly ilyenkor még szinte ismeretlen, idén viszont már a világ legnagyobb hatalmú politikusaival vitázó svéd tinédzser.