Kinek higgyek?

Már a könyvek címére pillantva tudtam, hogy ellentétes álláspontokat kell ütköztetnem. S így is volt. Az egyik a paleo étrendre esküszik, tehát hús, tojás, zöldség, magok, de gabonafélék és főleg szója még véletlenül sem. A másik a vegán étrend híve, vagyis sem hús, sem tojás, gabonafélék, főleg szója. És igen, a harmadik kimondottan tiltja a gabonaféléket. Egyébként mindhárom könyvet orvos írta, és mindhárman a legújabb kutatásokkal támasztják alá az eredményeiket. Ez eléggé alááshatja az olvasó bizalmát az orvostudományban, ami nem jó, mert az orvosban való bizalom mindig is a gyógyulás egyik fontos feltétele volt és lesz. Ezért inkább arra gondolok, hogy a doktor uraknak van egy táplálkozási fixa ideájuk, és csak azokat a kutatási eredményeket válogatják ki, amelyek ezt alátámasztják, a „sorból kilógó”-kat pedig egyszerűen ignorálják. De a családtagom egy ilyen következtetéssel semmire sem fog menni, ezért praktikusabb tanulságot is le kell vonnom.

Két lehetőség van. Vagy eldönti, hogy ezentúl például vegán lesz, és akkor követi a vegán doktor gyakorlati tanácsait, vagy kiválasztom számára azokat az étkezési szabályokat, amelyekben mindhárman egyetértenek. Az utóbbi esetben ezentúl csak zöldséget, gyümölcsöt, magokat, zöld leveleket, keserű csokoládét ehet, tiszta vizet ihat és sokat kell mozognia. Persze ez még nem a végső következtetés, mert a többi könyvet még nem olvastam el...

A koronavírusról is megoszlik a szaktekintélyek véleménye. Például Igor Bukovský ismert szlovák dietológus és Vladimír Malec onkológus szerint már elveszítette az „erejét”, mert akik érzékenyek voltak rá, azok már meghaltak, ezért az óvintézkedések eltúlzottak. Bizonyára sok dologban igazuk van, de nem mindenben. Például amikor arra hivatkoznak, hogy a vírust lazán kezelő Svédországban összehasonlítható a halálesetek száma a szigorú óvintézkedéseket bevezető Spanyolországéval, azért mintha elfelejtették volna, hogy az utóbbiban ezek a szigorú intézkedések nagyon későn, akkor léptek életbe, amikor már sokan meghaltak. Ezért én utólag sem kicsinyelném le a mi óvintézkedéseinket, amelyek időben születtek. Abban viszont igazat adok, hogy hasonló óvintézkedéseket kellene hozni az „egyszerű” influenza, akárcsak a vezető halálokok, a vastagbélrák és a szív- és érrendszeri betegségek ellen, és azok betartását is szigorúan kellene felügyelni. Forradalmi gondolat. De mivel az étkezés az egyik kockázati tényező, azt is el kellene dönteni, melyik a legegészségesebb étrend. Akkor melyik?