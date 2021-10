Kétezer százalék

Csípős volt már a reggel, és a padokról is le kellett törölni a harmatot, ha valaki a kerthelyiségben akarta elfogyasztani pohara tartalmát. A két munkanélküli jó barát A Rettenthetetlen Rókagombához címzett egység ódon falai mellett üldögélt, és várták a fejleményeket. Bandika még reménykedett abban, hogy a román parlament alsó háza nem vonja meg a bizalmat Florin Cîțu kormányától. Ervin is reménykedett, ő abban, hogy mégsem szűnik meg a szlovákiai rockerek rádiója, az Anténa Rock. Nem mondhatunk le a reményről, hisz egyebünk sincs, idézgették Hobo szavait két rum között. De persze nem történt csoda, Cîțu kormánya megbukott, az Anténa Rock pedig megszűnt.

Csalódottságukban megvitatták, mi a különbség a Volvo XC 70-es és a Volvo XC 90-es személygépkocsik között. Bandika szerint ez utóbbi a jobb választás, Ervin ugyanakkor kijelentette, hogy sosem adna pénzt egy olyan autóért, amelyik úgy néz ki, mint egy elfuserált konzervdoboz. Ugyan már, hisz valahol minden autó úgy néz ki, mint egy elfuserált konzervdoboz, tessék már ettől elvonatkoztatni – javasolta Bandika. Ervin viszont hajthatatlan maradt, és szavait nyomatékosítandó elmesélte a tizenöt évvel ezelőtti komáromi esetet, amikor egy hölgy bement egy billás táskával az egyik autókereskedésbe, közölte, hogy szeretne venni egy kék autót, majd miután adtak neki egyet, kiszedte a billás táskából az autó árát, és elhajtott. Bandika sem maradt adós: átterelte a szót az etruszkokra. Az olasz kutatók ugyanis megfejtették az etruszkok titkát. Az ókortól tartotta magát egy mendemonda, hogy az etruszkok, akik nélkül Róma talán sosem lehetett volna olyan, amilyen, valahonnan a messzi távolból érkeztek, talán Kis-Ázsiából, mert teljesen különböztek minden itáliai néptől. Most pedig kiderült, hogy bár nyelvük tényleg nem volt indoeurópai, genetikailag nem sokban különböztek a többi, Közép-Itáliában élt nációtól. Vagyis akkor az etruszkok titka az volt, hogy nem is volt nekik titkuk? – érdeklődött Ervin. Bandika bólintott, és hozzátette, hogy a világon létező legtöbb titok ilyen. Azt hisszük, a titok a lényeg, közben meg az, hogy nincs titok. Mit kéne akkor csinálni? – sóhajtott Ervin, miközben zümmögve elrepült felettük egy drón. Be kellene tiltani a drónokat – javasolta Bandika. Engedély nélkül senki ne repkedjen a fejem felett. Vagy ha mindenképp drónt akar tartani, zárja kalitkába, hogy ki ne repüljön. Kimegy az ember sétálni, aztán drón drón hátán. Hát igen. Régen a drótosok járták a vidéket, most meg drónosok. Ön szerint nagy köztük a különbség? Igen, válaszolta Ervin, és elmondta, néhány hete, amikor leszakadt az ég, valami furcsa szerkezet pottyant az esernyőjére. Először azt hittem, faág, aztán kiderült, hogy egy szárnya szegett, azonosítatlan repülő tárgy. Drónos esőben legközelebb ki sem teszem a lábam, az kétezer százalék – jelentette ki Ervin, és érezte, hogy sosem lesz már semmi olyan, mint azelőtt.

A szerző a Vasárnap munkatársa