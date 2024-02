Két év háború gazdasági ára

A háború, mely kizárólag Ukrajna területén zajlik, hatalmas emberáldozatokkal és anyagi károkkal jár az ország lakossága számára. Elég, ha arra gondolunk, hogy az ukrán elnök beszámolója szerint az ukrán hadsereg 31 ezer embert vesztett, és ehhez még hozzájönnek a sebesültek és a civil áldozatok. Ami az anyagi károkat illeti, a Világbank szakemberei szerint Ukrajna újjáépítéséhez a jelenlegi számítások szerint 486 milliárd dollárra lesz szükség, és maga az újjáépítés folyamata legalább egy évtizedig el fog tartani. Az ukrán gazdaság a háború első évében összeomlott, az ukrán GDP 2022-ben mintegy 30 százalékkal csökkent. Az infláció 25 százalék fölé ugrott, és ennek következtében 7 millió ukrajnai lakos süllyedt szegénységbe. Mára már az ukrán gazdaság helyzete stabilizálódott, de továbbra is érvényes, hogy külföldi pénzügyi segítség nélkül Ukrajna nem tudná finanszírozni a háború pénzügyi terheit. A Nemzetközi Valutaalap számításai szerint 2024-ben Ukrajnának legalább 32 milliárd dollár pénzügyi segítségre lesz szüksége, és az ukrán költségvetés helyzete az elkövetkező években sem fog jelentősebben stabilizálódni.

Ezzel szemben Oroszország gazdasági teljesítménye az elmúlt két évben az ország ellen kivetett szankciók ellenére is jobban alakult, mint azt az elemzők hitték a háború kitörésekor. Igaz, hogy 2022-ben az orosz GDP is csökkent 1,2 százalékkal, de tavaly már visszatért a GDP-növekedés. Ennek a fő oka az, hogy az orosz energiahordozók iránt a nyugati szankciók ellenére is van kereslet, és az ebből befolyó milliárdokból Putyin fenn tudja tartani a háborús gépezetét. Azonban az orosz pénzügyi tartalékok is folyamatosan csökkennek, és az orosz elnök az ukrajnai háborúval országa gazdasági jövőjét áldozta fel. Ahogy azt a Nemzetközi Valutaalap igazgatónője megjegyezte, a jelenlegi orosz gazdaság egyre jobban hasonlít a múlt szovjet gazdaságára. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedést nagyrészt a hadiipar viszi előre, míg a hazai fogyasztás nem alakul annyira pozitívan. Mindeközben a háború kitörése óta körülbelül egymillió fiatal hagyta el Oroszországot, ami a háborúban elesett vagy megsérült katonákkal együtt egyre komolyabb munkaerőhiányt okoz. Sokan szkeptikusak az Oroszország elleni gazdasági szankciókkal kapcsolatban, de ezek elvágták az országot a nyugati technológiáktól, tőkétől, tudástól és menedzsmentmódszerektől. Ez lassan, de biztosan aláássa az orosz gazdaság versenyképességét, mely gazdaságilag és technológiailag már ma is egyre jobban Kínától függ.

Ha nem akarjuk elveszíteni Ukrajnát, akkor egyrészt ki kell tartanunk ennek katonai és pénzügyi támogatása mellett, másrészt viszont tovább kell növelnünk az Oroszországra nehezedő szankciós nyomást. A lehető leggyorsabban le kell zárni a szankciókban található kiskapukat, és le kell csapni azokra a vállalatokra, melyek részt vesznek ezek megszegésében. Az orosz háborús gazdaságot csak úgy tudjuk megbénítani, ha elfojtjuk ennek pénzügyi forrásait. Ez nem lesz könnyű feladat, de ha a nyugati szövetségesekben lesz elég akarat, akkor tovább lehet csökkenteni az orosz energiahordozókból származó orosz állami bevételeket.