Káoszország

Ráadásul politikusaink tovább fokozzák a feszültséget. Ezekre már rá sem hederítenénk, ha kapkodásaikat nem a saját bőrünkön éreznénk. A kormányt egy ideig semmittevésbe ringatták a javuló hazai járványszámok, ám az újabb veszélyek megjelenésére igyekezett reagálni. Az egészségügyi miniszter intézkedéscsomagot terjesztett a kabinet elé, melyet a miniszterek kivétel nélkül jóváhagytak. A tervezetről azután hat órán át vitatkoztak a koalíciós tanácson, majd Boris Kollár házelnök, a Sme rodina elnöke nem sorolta be a parlament júliusi ülésének napirendi pontjai közé. Érvelése szerint azért jegeli a tervezetet, mert az megkülönbözteti a beoltottakat és a vakcinát elutasítókat, továbbá a tesztelés fizetős lenne. Magyarázkodását több alkotmányjogász is vitatja, hiszen az állam mindenkinek biztosítja az ingyenes oltást, ami egyébként közérdek is. Vagyis mindenkinek van szabad választási lehetősége. Igor Matovič azonnal a pártfogásába vette őt, majd gyorsított eljárásban elfogadtatta a bizonytalanok beoltását pénzzel és lottónyereményekkel ösztönző indítványát. Egyelőre ennyi a jóváhagyott intézkedés, a többit elég sűrű homály fedi. Nem véletlen, hogy a rendelkezéseket ismertető naprakész tájékoztatások a legolvasottabbak a médiában. Nincs könnyű dolguk a szerkesztőknek, mert ezeket túl gyakran módosítják – néha számunkra kedvezően. Most például harminc nappal a tervezett külföldi út előtt odahaza tölthetjük ki az E-hrancia űrlapot, amelyet visszatéréskor kötelező leadni a határon. Viszont nem egyértelmű, hogy a legforgalmasabb határátkelőkön bevezetendő szigorítások miként érintik a szomszédos országokba naponta ingázó munkavállalókat. Nagy felháborodást keltett több határátkelő ideiglenes lezárása, főleg a Bodrogközben, Közép-Szlovákiában és a lengyel határvidéken. Ezekből a régiókból csak jelentős kerülővel lehet átjutni a különben néhány kilométerre levő településre. Az intézkedés egyik következménye a működő határátkelőkön kialakuló dugók. Mint például Rajka és Dunacsún között, ahol a méltatlankodó, a hosszas várakozás miatt egyre dühösebb járművezetőknek egy rendőr cinikusan azt válaszolta, legközelebb Komáromnál vagy Ipolyságnál próbálkozzanak.

Növeli a káoszt az ellenzék is, bár joggal bírálja a kormánykoalíció kapkodását és baklövéseit. Ám nem elégszik meg ezzel, hanem féligazságokkal, álhírekkel igyekszik kihasználni a polgárok járvánnyal kapcsolatos természetes aggodalmait. Robert Fico rendületlenül szajkózza, hogy a vakcinálás a gyógyszergyártók biznisze, és milliárdokat zsebelnek be. Ľuboš Blaha, a Smer kocsmai kikiáltója újabban azzal példálózik, hogy Nagy-Britanniában és Izraelben világviszonylatban is jelentős a lakosság átoltottsága, mégis mindkét országban terjed a delta mutáns. Csak azt hallgatja el, hogy a beoltottak között egyelőre enyhe lefolyású a betegség. Miként azt is, hogy egyetlen szakértő sem tartja az oltást csodafegyvernek, de jelenleg az egyetlen hatásos eszköz a járvány visszaszorítására.

Talán nem naiv ábránd felszólítani a kormánypárti és ellenzéki politikusokat, hogy legalább függesszék fel egymás lejáratását. Mert a koronavírus a közelünkben ólálkodik.