Januárban leáll az orosz földgáz

Európa az elmúlt két évben jelentős mértékben csökkentette az orosz földgáztól való függőségét, de még mindig vannak olyan országok, melyek jelentős mennyiségű földgázt vásárolnak Oroszországtól. Szlovákia is ezek közé az országok közé tartozik, és a Testvériségen keresztül Ausztriába is áramlik a földgáz. Igaz, hogy az ukrán–orosz háború előtti időkhöz képest ez a földgázvezeték csak 50 százalékos kapacitással működik, de továbbra is jelentős szerepet játszik Szlovákia földgázellátásában. Érthető ezért, hogy Robert Fico szeretne egy olyan megoldást találni, amely lehetővé tenné, hogy Ukrajna felől az új évben is érkezzen földgáz.

Az érintett országok megpróbálták az Európai Uniót is bevonni a megoldás keresésébe, de Kadri Simson, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa szerint az EU jól meglesz az kieső orosz földgáz nélkül, és az érintett uniós tagországoknak elegendő idejük volt arra, hogy leváljanak róla. Ez tény, de az igazság az, hogy Szlovákia nem szeretne teljesen leválni az orosz földgázról. Ezért a szlovák kormány partnereivel két olyan lehetséges megoldáson is dolgozik, ami fenntartaná a keletről érkező földgáz áramlását. Az első lehetőség az, hogy az orosz földgáz már az Ukrajnába való belépéskor az EU-ból származó földgázkereskedők tulajdonába kerülne, és így Ukrajnának nem kellene a tranzitról Oroszországgal tárgyalnia. A második lehetőségben viszont Azerbajdzsán működne közre a földgázüzletben, és Ukrajnán keresztül azeri vagy azerinek álcázott orosz földgáz érkezne. Jelenleg azonban még az egyik változatról sem született megegyezés, és így minden nappal közelebb kerülünk a szilveszteri határidőhöz. A cinikusabb energetikai szakemberek szerint az iparágra jellemzőek az utolsó pillanatban születő megállapodások, ezért nem lehet teljesen kizárni, hogy a földgáz januárban is érkezik majd Ukrajna felől.

A reméld a legjobbat, de készülj fel a legrosszabbra elv alapján a szlovák földgázszolgáltatók komolyan készülnek az ukrán tranzit végére. Földgáztárolóink töltöttsége jelenleg 96 százalékos, és a szlovák földgázpiac mindegyik releváns játékosa rendelkezik elegendő szerződéssel az esetlegesen kieső földgáz pótlására. Szlovákiába ma több útvonalon keresztül érkezhet földgáz, ezért nem kell tartanunk attól, hogy egy kemény tél esetén fűtetlen lakásokban fogunk dideregni. Földgáz biztosan lesz, még ha nem is a legoptimálisabb szállítási utakon jut el Szlovákiába.

Az emberben ezért felmerül a kérdés, hogy akkor miért is ragaszkodik Robert Fico az ukrán tranzit folytatásához. Ennek talán a legfontosabb oka az, hogy az alternatív szállítási útvonalak költségei magasabbak, ami tovább emelheti a földgáz fogyasztói árát. Erre pedig a szlovák kormánynak jelenleg nincs szüksége, a csökkentett állami ártámogatások miatt januártól már így is drágulni fog a földgáz. Ezenfelül a Testvériség földgázvezeték leállásával Szlovákia elesik a rajtunk keresztül áramló tranzit után járó bevételektől, melyek egy része az állami költségvetésben kötött ki. Ez a jelenlegi költségvetési helyzetben hiányozni fog, de még ezzel együtt is érvényes, hogy van élet az orosz földgáz után is.