Hullámtörés

Nincs ez másként Szlovákiában sem, hetente módosítanak valamilyen rendeletet. Ha durcásan állunk hozzá a helyzethez, csapkodhatjuk az asztalt, hogy döntsék már végre el, mit akarnak, ne változtatgassanak folyton, ki bírja ezt követni… Ám ha racionálisabban, netán optimistán tekintünk a helyzetre, akár elégedetten nyugtázhatjuk, hogy bár folyamatos a változás, a trend egyértelműen a lazítás felé vezet. Ráadásul jó, ha azonnal változnak az előírások a legfrissebb, omikronnal kapcsolatos tudományos információk, adatok, elemzések alapján.

Lerövidül a karantén, a pár napos szobafogságot már nem olyan nehéz kibírni, arról nem is beszélve, hogy hivatalos menekülési útvonalak is vannak – például a harmadik oltás. Míg korábban bármilyen esetszám-növekedésre pánik, lezárás, korlátozás volt a válasz, ma már nem ez a stratégia. És ez jó, ahogy az is, hogy az utazás terén sem lesznek korlátozások. Mert bármilyen hihetetlen, egyre több helyre utazhatunk, de indulás (illetve foglalás) előtt azért fel kell ütni a belépési feltételek kézikönyvét, annak is a legfrissebb, lehetőleg előző napi kiadását. Ha ugyan még nem késő, ha időközben nem változott újra valami…

Nincsenek irigylése méltó helyzetben a repülőtéren dolgozó check-inesek. Korábban egy utasnál csak a jegyet, az útlevelet, esetleg a vízumot kellett ellenőrizni, de ma megannyi dokumentum igazolása után nyomtathatják ki a beszállókártyát. Az egyik helyre elég két oltás, más országba három kell, ide kell hotelfoglalás, amoda elektronikus formanyomtatvány kitöltése, egyik országba kell QR-kód, amoda elég a teszt, itt elfogadják az antigént, amott csak a PCR-t. Van, ahol 72 órás teszt kell, van, ahol előző napi, van, ahol az utasbiztosítást is igazolni kell, de olyan is, ahol karanténhotelt kell foglalnia az utasnak az első éjszaka…

Nem csoda, hogy a check-in pultban valóságos kézikönyv van minden országra. Miután kiderül, hova szól az utas jegye, azt át kell olvasni és minden feltételnek megfelelni. Kevesen tudják ugyanis, hogy a belépési feltételeket éppen a beszállókártyát kiadó légitársaságnak kell ellenőriznie a legszigorúbban, ugyanis, ha olyan valakit enged a fedélzetre, aki nem felel meg a – naponta frissülő – szabályoknak, akkor utasonként több ezer euróra büntetik.

Az Egészségügyi Világszervezet a napokban felszólította a kormányokat, szüntessék meg végre a beutazási korlátozásokat, mert ezek az intézkedések már nem segítik a járvány megfékezését. Ezt mind több ország fogadja meg és jelent be lazításokat, hiszen egyre inkább igaznak tűnik, hogy ez a hullám lesz a végső. A pandémia helyett eljön az endémia: életünk része marad a betegség, helyi járványok lesznek, de megtanulunk velük élni – mint az influenzával.

Ha maradunk az optimista szemléletnél, akkor ezt annyival egészíthetjük ki: a vihar már elvonulóban, de a zápor még áztat minket, az esernyőt még érdemes a fejünk fölött tartani. De hamarosan már nem kell bezárkózni, nyugodtan sétálhatunk az utcán. Bárhol a világon…