Hiányzik nekünk egy BMW autógyár?

Múlt héten döntött a BMW autógyártó a legújabb gyárának helyszínéről. Az egymilliárd eurós beruházásért folytatott csatából végül Debrecen városa került ki győztesen, pontot téve ezzel a több mint egyéves tárgyalássorozat végére.

Nem volt titok, hogy a beruházásért Szlovákia is versenybe szállt, a szlovák kormány illetékesei nagy reményeket fűztek a Kassa mellett felkínált helyszínhez, az enyickei ipari parkhoz. Ezúttal azonban nem tudtuk meggyőzni a BMW döntéshozóit, a magyarországi helyszínt részesítették előnyben.

Mivel a tárgyalások nem nyilvánosak, nem lehet pontosan tudni, mely faktorok döntöttek Magyarország mellett. Figyelembe kell venni, hogy minden vállalat igényei egyediek, és míg az egyiknek Szlovákia tűnik ideális befektetési helyszínnek, addig egy másiknak Magyarország.

A BMW hivatalos sajtóközleménye szerint a döntésben a legnagyobb szerepet a régió jó infrastruktúrája és az ott található képzett munkaerő játszotta, de a sorok között olvasva más faktorok is gyorsan fellelhetőek. Ilyen léptékű nagybefektetéseknél kulcsszerepet játszik az állami támogatások nagysága, és az EU szabályainak köszönhetően Magyarország nagyobb összeget tudott felajánlani. Míg Szlovákiában csak a befektetés értékének 35 százalékával támogathatja az állam a befektetőket, Magyarországon az állami támogatás mértéke elérheti a befektetés összértékének 50 százalékát is. Ha ehhez hozzáadjuk az alacsonyabb társasági adót és a kifizetett osztalékok adómentességét, Magyarország nagyon vonzó befektetési helyszínné válik.

Nem vitás, hogy egy ilyen volumenű beruházás elvesztése mindig fájó dolog, de az az igazság, hogy jelenleg nem is hiányzik annyira a szlovák gazdaságnak egy további autógyár.

A már itt letelepedett autógyárak több mint egy millió autót gyártanak évente, ehhez a Jaguar Land Rover további 150–200 ezer autót fog hozzáadni.

Az autógyártás a szlovák gazdaság húzóága, az ipari termelés csaknem felét és az export csaknem harmadát biztosítja. Sok elemző már korábban is arra figyelmeztetett, hogy a szlovák gazdaság így is veszélyesen függ az autóipartól, ezért egy további autógyárra nincs szükségünk. Figyelembe kell venni továbbá az iparban egyre növekvő munkaerőhiányt, ami az itteni autógyárakat is arra kényszeríti, hogy egyre több külföldi vendégmunkást alkalmazzanak. Már a nyitrai Jaguar Land Rover esetében is nagy az esély, hogy a szlovák államtól kapott támogatást végső soron külföldi vendégmunkások alkalmazására fordítják.

Szlovákiának tehát nem hiányzik annyira egy további autógyár, de a keleti régió gazdasági felzárkózásához jól jött volna.

A legnagyobb külföldi zöldmezős beruházások szinte mind Szlovákia nyugati részén telepedtek le az elmúlt évtizedekben, s ez nagyban hozzájárult a munkaerőpiacon kialakult regionális különbségekhez. Egy modern autógyár a beszállítókkal együtt több ezer munkahelyet tud teremteni, ez Kelet-Szlovákiának nagy segítség lett volna. Nemcsak a munkanélküliek számának csökkenése miatt, hanem hazatérhettek volna azok a kelet-szlovákiai ingázók is, akik ma a nyugat-szlovákiai autógyárakban dolgoznak. Egy nagy befektetés az egész régiónak hatalmas gazdasági impulzust tud adni, ez jól látható Nyitra, Nagyszombat vagy Galánta példáján is.

Kelet-Szlovákia azonban így is profitálhat a BMW-gyárból, Debrecen közelsége miatt nem kizárt, hogy egyes beszállítók a régióban fognak letelepedni. Várhatóan az Enyickén létrehozott ipari park sem megy veszendőbe, a szlovák kormány több jelentős befektetővel is tárgyal az ottani letelepedésről. Remélhetőleg több sikerrel, mint a BMW esetében.