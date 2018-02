Harang- és jövőmentés

A közösség megmaradása és fejlődése szempontjából elemi fontosságú, hogy vezetői előrelátóak és aktívak legyenek. Szútor község az intő példa, e nélkül hogyan hullhat darabjaira egy közösség alig egy évszázad alatt.

Két hete részt vettem a Gombaszögi Nyári Tábor aktivistái által szervezett szútori harangmentő akción. Az értékmentés mellett B. Kovács István gömörológus rövid előadása jelentette a nagy élményt, aki éppen a közösséget vezető személyiségek fontosságát emelte ki. Az előadás központi alakja Simon Sámuel 19. századi szútori református lelkipásztor volt. Neve valószínűleg keveseknek ismerős, ám korának aktív személyisége volt. Sokat köszönhettek neki a szútori reformátusok, felkutatta és rendszerezte a gyülekezet történetét, ugyanis az írásos feljegyzések javarészt megsemmisültek az 1825. évi nagy tűzvészben. A mintegy 28 évnyi (1852–1880) lelkipásztori tevékenysége mellett a helyiekkel együtt megalapította a kiemelkedően fontos magtárat, könyvtárat és iskolát, hozzájárult azok fenntartásához, nem utolsósorban tanított is. Az általa működtetett helyi iskola diákja volt az a Skultéti József, aki később jelentős személyisége lett a Matica slovenskának.

Simon Sámuel idején Szútor szegény település volt, a helyiek nehezen tudták önerőből előteremteni az iskola vagy a templom felújításához szükséges forrásokat. Szegénységük bizonyságaként alakult ki a mondás: közös, mint a szútori nadrág. A falu ma is szegény. Ám míg a 19. században volt egy maroknyi tettrekész és előrelátó helybeli, addig 160 évvel később a jelentősen átalakult vallási és etnikai viszonyok miatt a szútoriak megváltoztak. E közösség története akár a szlovákiai magyarság egyik negatív jövőképe is lehet. Előrelátó és aktív vezetők, régiókon átnyúló együttműködés, belső és külső erőforrásokon alapuló fejlődés hiányában aligha éljük meg közösségünk kialakulásának 200. évfordulóját. S eközben nemcsak önmagunkkal, hanem végre a magyar anyanyelvű cigánysággal is foglalkoznunk kellene. A 2011-es népszámlálási adatok és a demográfiai trendek alapján nélkülük arányaiban kevesebben lennénk. Nem világmegváltó stratégiákra van szükség, hanem lépésről lépésre, helyi szinten és közösen megvalósítható együttműködésre az oktatás, közösségépítés és munkahelyteremtés terén.

Van még esély a negatív trendek megváltoztatásra? Esély mindig lesz, csak legyenek hozzá tettrekész emberek. Ezt az esélyt csak erősítheti, ha sikerül a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority Safepack) EU-s szintű megvalósítása és a helyi érvényesítése. Ez komolyabb eredmény lehet, mint bármely eddigi nemzetközi kisebbségvédelmi egyezmény. Azt azonban ne feledjük: a szútori jövőkép közelebb van hozzánk, mint azt gondolnánk, és ezen csak mi tudunk változtatni.

Hangácsi István