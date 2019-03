Greta, aki az iskolapadot a világ megmentésére cserélte le

Elégedetlenségüket fejezik ki, amiért a politikusok nem kezelik megfelelően az éghajlatváltozás veszélyeit. Két nappal a tüntetés előtt 98 ország 1325 városa jelezte, hogy demonstrál.

Mindezt Greta Thunberg Facebook-oldalán olvasom. Egészen elképesztő, hogy e globális mozgalom elindítója Greta Thunberg, a 16 éves svéd diáklány.

Greta tavaly augusztusban döntött úgy, hogy tüntetni fog a nagyobb klímatudatosságért. Augusztus 20-án nem ment iskolába, hanem letáborozott a svéd parlament előtt, s egészen a svéd parlamenti választásig kitartott. A hosszú iskolabojkotton később enyhített, hétfőtől csütörtökig az iskolapadban ült, és csak péntekenként vonult ki demonstrálni. Kezdetben senki nem vette komolyan, egy aranyos, hóbortos, ártatlan lány kísérleteként tekintettek az akcióra.

Az elszánt lány azóta szónokolt a davosi Világgazdasági Fórumon és az ENSZ lengyelországi klímakonferenciáján. A bátor kiállásért és a klímaváltozás visszaszorításáért tett erőfeszítéséért három norvég képviselő Nobel-békedíjra jelölte

– adta hírül tegnap a TIME magazin, az a magazin, amely a svéd aktivistát a világ egyik legbefolyásosabb tinijének tartja. Nem vitás, az Esti mesék lázadó lányoknak – jelenleg a lányaim egyik kedvenc mesekönyve – következő kiadásában az ő különleges történetének kiemelt helye lesz.

A mai globális tüntetés szervezője Greta mozgalma, a Fridays for Future (Péntek a jövőért). A diákok azt kérdezik:

Mi értelme van tanulni egy olyan jövőért, amit a klímaváltozás elpusztíthat?

A tiltakozók nem is vesznek részt a tanításon. Több tízezer fiatal vonul utcára, Szlovákiában Pozsony, Kassa és Liptószentmiklós csatlakozott, és a budapesti eseményre is több ezren jelentkeztek a Facebookon. A tüntetők az egyes helyszíneken országspecifikus problémákra is igyekeznek fölhívni a figyelmet.

Nyolcéves volt Greta, amikor először hallott a klímaváltozásról, és azóta nem tud másra gondolni. Azt mondja, vannak emberek, akik képesek elengedni dolgokat, gondolatokat, de ő képtelen erre.

Négy éve diagnosztizáltak nála Asperger-szindrómát, amit megpróbál a maga javára fordítani, hiszen egy nagyon fontos területre fókuszál.

A meggyőzést, az életmódváltás bevezetését a szülein gyakorolta – árulta el a fiatal lázadó a Guardiannak adott interjúban. Talán csak a hollywoodi gyártósorról gördülnek le ilyen kerek történetek, mint Gretáé. Az elszánt, hajthatatlan, rendíthetetlen iskolás lány története sok embert megérint és bátorít, és jól példázza, hogy egy pillangó egyetlen apró szárnycsapása hatalmas változást tud kiváltani.