Gazdagabbak vagyunk, talán boldogabbak is

Ha a tagságot gazdaságilag közelítjük meg, akkor ez egyértelmű siker. Az elmúlt húsz évben a szlovák GDP 75 százalékkal növekedett még akkor is, ha a gazdasági növekedés tempója a tagság második évtizedében jelentősen lelassult. Ezzel a teljesítménnyel Szlovákia a közép-európai új tagországok éllovasai közé tartozik, az elmúlt húsz évben jobban csak Lengyelország és Románia teljesített. Ugyanez érvényes a nominális bérek növekedésére, melyek húsz év alatt 140 százalékkal növekedtek. Ehhez még érdemes hozzávenni a munkanélküliség alakulását is, hiszen 2004-ben a szlovák munkanélküliségi arány 16 százalék körül mozgott, mára pedig már tartósan 6 százalék alá került.

Nyilvánvalóan gazdasági növekedés az Európai Unión kívül is létezett volna az elmúlt húsz évben, de ennek tempója biztosan alacsonyabb lett volna. Az Erste Bank elemzői megpróbálták modellezni az uniós tagság gazdasági hatásait, és Szlovákia esetében arra az eredményre jutottak, hogy ennek köszönhetően az egy főre eső GDP 16,4 százalékponttal lett magasabb. Hasonló eredményre jutottak a Költségvetési Tanács elemzői is, akik a Horvátország és Szerbia között növekvő gazdasági különbségen keresztül illusztrálták, milyen gazdasági jövő várhatott volna Szlovákiára az EU-tagság nélkül.

Mindent összefoglalva azt lehet megállapítani, hogy ma tovább élünk, képzettebbek és gazdagabbak is vagyunk, mint húsz évvel ezelőtt. A lakosság döntő többsége érzékeli is az EU pozitív hatásait, az Eurobarométer uniós közvélemény-kutatás szerint Szlovákiában a megkérdezettek 82 százaléka szerint az uniós tagság előnyös az ország számára. Ez szinte meglepően magas arány annak fényében, hogy a politikai spektrum egy része Szlovákiában is gyakran hangoztat erősen euroszkeptikus nézeteket. Minden euroszkepticizmus ellenére Szlovákiában a megkérdezettek 63 százaléka optimista az EU jövőjét illetően, ami néhány százalékponttal még az uniós átlagot is meghaladja.

Talán hiba volt, hogy az uniós tagságról szóló viták gyakran a gazdasági növekedésre és az unióból érkező eurómilliárdokra koncentrálódtak. Természetesen ezek is fontos aspektusok, de újra és újra figyelmeztetni kell arra, hogy az EU-tagság ennél fontosabb dolgokkal is járt. A legfontosabb az, hogy a szlovák lakosok számára húsz évvel ezelőtt megnyílt Európa nagy része, és ma az összes uniós tagországban szabadon dolgozhatunk, tanulhatunk, élhetünk. Hasonlóan fontos a Nyugathoz való tartozás is, melyre a szocializmus bukása után Közép-Európában annyira vágytunk. A sors iróniája, hogy húsz évvel később a lakosság egy része már megkérdőjelezi a Nyugathoz való tartozást, és más égtájak felé tekintget.

Közép-Európában hajlamosak vagyunk a pesszimizmusra, de az EU-tagság vita nélkül a legjobb dolog, ami a régióval történt az elmúlt évtizedekben. Szlovákia uniós tagságának első húsz éve egyértelműen sikertörténet, és nagyrészt csak rajtunk múlik majd, hogy ez a sikertörténet folytatódik-e az elkövetkező években.