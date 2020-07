Eszkimó történet

Nézem, hányan mentek át a magyarok által javasolt járási elöljáró-jelöltekből.

Hát, a nulla, az bizony tekintélyes szám. Igen, tudom, az új elöljárók között vannak, akik tudnak magyarul, mert a magyarlakta területeken ez állítólag feltétel volt. Viszont a magyartudás és a magyar „véna?, vagyis az között, hogy az illető érzékeny a magyar problémákra és szorgalmazza a megoldásukat, nem nulla, hanem hatalmas a különbség. Vagyis Matovič (a továbbiakban IM) megint fityiszt mutatott az úgynevezett magyar barátainak.

Nem mintha ez meglepő lenne.

Hiszen a saját választóival is folyamatosan ezt csinálja. Ő, a tisztesség bajnoka, az elvek embere, aki a Kuciak-gyilkosság kitudódásának napján azonnal meglátta a hatalomátvételre kínálkozó lehetőséget és teret bérelt a tüntetőknek (igen, a pozsonyi Sznf teret saját későbbi bevallása szerint ő maga bérelte ki), hogy elsöpörjön minden és mindenki tisztességtelent, most az egyik tisztességtelen dolgot csinálja a másik után. Például olyanokkal ül egy kormányban, akiknek maffiakapcsolatai nem mondvacsináltak, s akik Kočnerrel reggeliztek és olyannyira vele nyaraltak, hogy a jachtjáról ugráltak a vízbe. De ez most persze nem baj, mert most nem „róluk”, hanem „rólunk” van szó, és az utóbbi esetben az is megengedett, ami korábban tisztességtelen dolog volt. Fő, hogy korlátlanul uralkodhassunk.

IM hatalomra jutását magyar szavazók is segítették. Néhányat magam is ismerek. Van, aki azóta már sajnálja, hogy neki adta a szavazatát, de van olyan is, aki a kormányfőnek mondhatni rendíthetetlen ólomkatonája. Megkérdeztem tőle, miért elégedett IM-mel. Mert leváltotta a Ficót, válaszolja. Na jó, de neked ennyi elég, nincs más elvárásod, kérdezem. Igen, leváltotta a Ficót, ez a legfontosabb, ismétli. És még elmondja, hogy IM jó ember, meglátod, minden jó lesz.

De hiszen ez az IM szlogenje, én nem ezt kérdezem, hanem azt, hogy mi az, ami IM-nek köszönhetően most jobb, mint azelőtt. A gazdaság? Az egészségügy? Több pénzed van? Van magyar miniszter? Vagy mi?! De mintha IM magyar klónját hallanám, csak azt tudja mondani, hogy „mert nincs a Fico” és hogy „meglátod, jó lesz a magyaroknak is”.

Csókay András ismert idegsebész mesél el valahol egy történetet arról, hogyan ejtik el az eszkimók a farkast.

Vérrel bekent kiálló kést hagynak a jégben. Odajön a farkas, elkezdi nyalogatni a vért. A kés bevágja a nyelvét, de mivel hideg van, elzsibbad a nyelve, nem érez fájdalmat, és addig nyalogatja a kést, rajta már a saját vérével, míg elvérzik.

Úgy múlik ki, hogy nem is tudja.

Hogy mit nyalogatnak IM (magyar) választói, azt nem tudom. De nem szeretnék farkas lenni. Birka meg végképp nem.