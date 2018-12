A vegán bor illúzió

Itt a tél, ilyenkor nagyon sok családnál tartanak disznótort. A disznótor vidám időtöltés, afféle húsos aratás, az ember leszüreteli egész éves munkája gyümölcsét, és bár sok a munka, meg büdös van, általában elég sok pálinka elfogy ahhoz, hogy a többség képes legyen jól érezni magát. Bandika és Ervin utoljára öt évvel ezelőtt volt disznótorban, de mint utólag megállapították, elég lett volna levágni egy kutyát. Erre pedig csak amiatt emlékeznek vissza, mert szembejött nekik az interneten egy reklám, hogy vegyenek vegán bort, mert már az is van.

A vegán koszt mibenléte ugye abban gyökerezik, hogy kizár mindennemű állati eredetű adalékot, a vegán bortól tehát joggal várja el a vegán borissza, hogy egyetlen élőlényt se öljenek le készítése közben.

De pillanat, az említett reklám nem ezt hirdette, hanem hogy a vegán bor nem tartalmaz semmi állati eredetűt. Ez pedig abban áll, hogy nem derítették az adott bort tojásfehérjével (merthogy ez szokás). Bandika itt felhívta Ervin figyelmét egy régebbi borszűrési eljárásra, ez pedig a vizahólyaggal való szűrés vagy derítés: a viza nevű, egykor a Dunában is elég elterjedt tokféle hal hólyagját az arra specializált szakemberek kiszárították, a hólyagon pedig átszűrték a bort, hogy tisztább legyen.

De ez már bortörténelem, napjainkban térségünkben sem viza, sem vizahólyag. Vagyis, akár meg is nyugodhatna a vegánborfogyasztó, hogy ha szűretlen és derítetlen bort vásárol, biztos lehet abban, hogy nem sérti a vegánság (vegánizmus?) elveit. Hanem ha belegondolunk – emelte fel mutatóujját Bandika, mint Platón az Athéni iskola című Raffaellofreskón – igazából minden bor készítése közben pusztulnak el élőlények, méghozzá több száz vagy akár több ezer. Vajon melyek ezek az élőlények, kedves kuzin, van tippje? – fordult Ervinhez, akinek volt tippje. Az élesztőgombákra gondolt, amik a must cukrát alkohollá alakítják. De Bandika nem az élesztőgombákra gondolt, mivel a gombákról azt tanulta középiskolai biológiatanárától (aki másodállásban dunai sétahajókon zongorázott), hogy a gombák igazából sem nem állatok, sem nem növények. Ők külön polcot kaptak az egyedfejlődés nagy stelázsirendszerében, ez ellen a külön besorolás ellen pedig még soha egyetlen gomba sem tiltakozott, vagyis kár a dolgot bolygatni. Akikről itt szó van, azok a darazsak, fülbemászók, poloskák, muslicák és egyéb rovarok, amelyek a cefréskádak körül minden évben nagy létszámban megjelennek, főleg akkor, amikor a cefréskádban cefre is van. Sokuk belehal a cefrébe, mert nem tud ellenállni a cukor csábításának. Így készül a bor (már ha van köze a szőlő nevű gyümölcshöz).

A vegán bor tehát épp olyan illúzió, mint a vegán disznótor – zárta érvelését Bandika.

Ervin elismerően bólintott, és azt mondta: beírok magának egy piros pontot.