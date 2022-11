A katari sörbotrány

A vasárnap kezdődött focivébé egyelőre nem góljairól, hanem botrányairól híres, amelyekből már egy vaskos dossziét össze lehetne állítani. A nyolc stadiont és a rengeteg szállodát bevándorlókkal, menekültekkel építtették fel, hiába tiltakoztak a jogvédő szervezetek a méltatlan munkakörülmények miatt. Azokat a focistákat, akik LGBTI-szalaggal terveznek pályára lépni, azonnali sárga lappal fenyegetik. A FIFA a szurkolókért is aggódik, valóságos viselkedési bédekkert adott ki arról, mit nem tanácsos csinálniuk a stadionokon kívül. Például a nyilvánosság előtti csók minden fajtája szigorúan tilos, egy marihuánás cigiért börtönbe kerülhet a turista, a gyógyszereket szedő beutazóknak pedig előzetesen tisztázniuk kell, hogy azok Katarban engedélyezettek-e.

A szurkolói falu viszont még nem készült el, szó szerint az érkezők lába előtt rakják le a járdát és kötik be a világítást a „prémium sátrakba”, amelyekbe szinte csak az ágy fér be, de csaknem 180 eurót kérnek értük egy éjszakára. Az árak horribilisek, egy félliteres üdítő 4 euró, ingyen ivóvízhez szinte lehetetlen hozzájutni. Egy argentin riportert élő adásban raboltak ki a szurkolói zónában.

A legkomolyabb botránynak azonban mégiscsak a sörbotrány tűnik. Két nappal a világbajnokság kezdete előtt ugyanis Katar kifarolt a megállapodásból, az ottani vezetés közölte, hogy tilos lesz a sörárusítás a stadionok környékén, és másutt is szigorúan ellenőrzik majd az alkoholfogyasztást. Előtte hónapokon át azt ígérték, hogy nem gördítenek akadályt a mértékletes sörözés elé, ezért az amerikai Budweiser sörgyár bátran lett a torna egyik főszponzora. Fel is építették sátraikat, minden készen állt arra, hogy diszkrét patakokban folyhasson az aranyló nedű, illetve, hogy a dobozos söröket poharakba öntögessék át a máris szomjas szurkolóknak, ahogy azt egy magyar újságíró dokumentálta a bemelegítő fesztiválon. Egy ilyen (még csak nem is cseh típusú, hanem az édeskés amerikai fajta) sör 5500 forintba, azaz több mint 13 euróba jött ki neki. Mit mondjak: egészségére! Másnap azonban már véget is ért a kánaán, jelenleg csak a legluxusabb szállodákban lehet sörhöz jutni Dohában.

A Budweiser vezetése csak úgy habzik a dühtől, a cég ugyanis 75 millió dollárt fizetett a főszponzorstátuszért. (A FIFA sietett leszögezni, hogy az alkoholmentes italok, így a Bud Zero például továbbra is kapható lesz a tornán, de ez aligha elégíti ki a sörgyár és a szurkolók igényeit.) Az utolsó pillanatos döntés több szakértő szerint szerződésszegésnek minősül, vagyis a Budweiser erre hivatkozva akár perelhet is. A katari vezetés szűkszavúan csak annyit közölt, hogy szerintük csak így biztosítható, hogy minden szurkoló kényelmesen élvezhesse a mérkőzéseket, és az alkoholt nem fogyasztóknak ne kelljen részegekkel együtt ülniük a lelátókon.

Szóval úgy tűnik, a helyszíni tipródásnál sokkal nagyobb élmény lesz otthon a kanapén nézni a meccseket, a kedvesünkkel összebújva, 80 centes, jól lehűtött dobozos sörrel a kezünkben.