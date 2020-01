Vége a trükközéseknek a Booking.com-nál

Korábban számos vád érte a világ legnagyobb szállásfoglaló oldalát, hogy mindenféle trükkökkel próbálnak nyomást gyakorolni az ügyfelekre, hogy azok azt érezzék, hogy ha nem foglalnak azonnal, akkor elesnek a kedvezőnek vélt ártól. Az egyik ilyen volt a már említett „utolsó foglalható szoba”, de mint kiderült, az csak a Booking.com rendszerében található kapacitásokra vonatkozott, a szállodában általában még volt több szabad hely is. Az is kiderült, hogy „az ajánlatot éppen 27-en (itt tetszőleges szám jelent meg, általában 20–40 között– a szerk. megj.) nézik” sem volt igaz, ez is csak a nyomásgyakorlás egy formája volt (ezt a trükköt sok utazási portál a mai napig alkalmazza). És az sem volt mindig igaz, hogy csak 24 óráig érvényes az akció, hiszen sokszor később is foglalható volt abban a szállodában arra az időpontra szoba, ugyanazon az áron.



Ez a gyakorlat nem tetszett az EU-nak, és hosszas egyezkedés után meg is állapodott a Booking.com-mal. A cég vállalta, hogy 2020. június 16-tól az Európai Unió előírásainak megfelelően jeleníti meg a weboldalán a felhasználók számára legfontosabb információkat: az árakat, a kedvezményeket és magukat az ajánlatokat is. A változtatások bevezetése után a fogyasztók könnyebben fogják tudni összehasonlítani az ajánlatokat, összhangban az EU fogyasztóvédelmi előírásaival – tájékoztatott az Európai Bizottság sajtóirodája.



Didier Reynders, a Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi jelentéstevője kijelentette: „Az Unió területén működő vállalkozásoknak meg kell felelniük a fogyasztóvédelmi előírásoknak. Létfontosságú, hogy egy olyan piacvezető vállalkozás, mint a Booking is, megfeleljen ezeknek, és ne alkalmazzon a weboldalán olyan manipulatív technikákat, mint a találati sorrendben a szponzoráltság „elhallgatása”, a felhasználók szükségtelen időprés alá helyezése vagy az árkedvezmények félreérthető alkalmazása. Az Európai Bizottság és nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok ellenőrizni fogják az összes online utazási platformot, hogy garantálják a tisztességes online környezetet a fogyasztók részére.”



A Turizmus.com portál leírása alapján a Booking.com a következő változtatások bevezetését vállalta legkésőbb 2020. június 16-tól:



1. Egyértelművé teszi, hogy az olyan kijelentések, mint a „utolsó foglalható szoba” csak a Booking.com-on elérhető kapacitásra vonatkoznak.



2. Nem mutat be időben korlátozottan foglalhatónak olyan ajánlatot, amely később is foglalható ugyanolyan áron.



3. Egyértelművé teszi, mi alapján rangsorol, és jelzi, hogy egy adott szálláshely azért kerül előre a listán, mert fizet érte.



4. Egyértelművé teszi, ha egy árösszehasonlítás eltérő körülményekre vonatkozik (pl. dátum), és ezt a különbséget nem árkedvezményként tünteti fel.



5. Garantálja, hogy az árkedvezményként feltüntetett összegek valóban megtakarítást jelentenek, pl. a sztenderd tarifákhoz képest.



6. Feltünteti a fogyasztó által fizetendő teljes árat, az összes kötelező díjjal, illetékkel együtt, egyértelmű és átlátható módon.



7. A telt házas szálláshelyeket olyan helyen jeleníti meg a találati listán, ahol az a keresési kritériumokkal összhangban van.



8. Egyértelműen jelzi, hogy egy szálláshelyet magánszemély vagy professzionális cég üzemeltet.