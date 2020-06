Újabb országok, tengerpartok nyitnak, de Ausztrália idén már ki se nyit

Az elmúlt napokban tovább bővült azon országok listája, amely már megnyitotta a határait a turisták előtt, és számos olyan is van, amely esetében már tudjuk, mikortól utazhatunk az adott célállomásra. Közben a légitársaságok is sorra nyitják újra útvonalaikat. Összefoglaljuk a legfontosabb híreket a turizmus világából.

Az elmúlt napokban tovább bővült azon országok listája, amely már megnyitotta a határait a turisták előtt, és számos olyan is van, amely esetében már tudjuk, mikortól utazhatunk az adott célállomásra. Közben a légitársaságok is sorra nyitják újra útvonalaikat. Összefoglaljuk a legfontosabb híreket a turizmus világából.

Június 15-én az EU tagállamainak többsége megszüntette az utazási korlátozásokat számos európai országgal szemben, lehetővé téve az uniós polgárok számára, hogy újból utazzanak és élvezhessék a nyaralást külföldön. Ugyanakkor túl sok alaptalan utazási korlátozás van még mindig érvényben Európán belül. Az Európai Utazási Irodai Szervezetek Szövetsége (ECTAA) felhívja a tagállamok figyelmét, hogy tartsák be az Európai Bizottság ajánlásait a belső határok korlátozásainak összehangolt eltörléséről, amennyiben a járványügyi helyzet ezt megengedi. Az ECTAA arra is felhívja az EU tagállamainak figyelmét, hogy kövessék az Európai Bizottság javaslatát miszerint július 1-jétől, az EU-n kívüli országokba irányuló utazások korlátozását is fokozatosan oldják fel.

Júliusban nyitnák az EU külső határait

Júliustól nyitná meg Brüsszel az EU külső határait az utazók előtt. „Egyelőre nem lehet egy általános feloldást megvalósítani a külső határokon, de olyan helyzetben vagyunk, ahol ezt fokozatosan, lépésről lépésre el lehet kezdeni” – mondta az unió belügyi biztosa, Ylva Johansson. A bizottság listát készít a biztonságosnak tartott harmadik országokról, ahol az európaihoz hasonló, vagy annál jobb a járványügyi helyzet. Feloldanák a korlátozásokat a nyugat-balkáni országok esetében és a magasan képzett nem uniós polgárok esetében is. A legnagyobb tagállamok eddig nem jelezték a terveiket a külső határok megnyitásáról.

Hawaii megnyitná a határait

Miután napok óta nincsenek új vírusfertőzöttek Hawaiin, Josh Green kormányzó igyekezne újraindítani a szigetcsoport turizmusát. Ez azonban nem lesz egyszerű, mivel a zárva tartó szállodák dolgozói csak akkor mennének vissza a munkahelyükre, ha garantálnák a biztonságukat. Ennek érdekében megfelelő védőfelszerelésre és speciális képzésre lenne szükségük az egyik helyi szakszervezeti tömörülés szerint – írja a hawaiinewsnow. com. A sziget kormányzója, Josh Green úgy gondolja, hogy július elsejétől már fogadhatna külföldi turistákat Hawaii. Azonban csak azok számára tennék lehetővé a belépést, akik negatív vírusteszttel rendelkeznek. A sziget gazdasága idén 12%-kal zsugorodhat, a turizmus visszaesése 67%-os lehet. A nyilvántartott 242 ezer munkanélküli többsége korábban a turizmusban dolgozott, becslések szerint közülük csak minden második fog tudni visszatérni az ágazatba. Az állam szerint öt évbe is telhet, mire a látogatószám eléri a korábban megszokott szintet.

Franciaország is megnyitja a határait

Franciaország július 1-jétől fokozatosan megnyitja a schengeni övezeten kívüliek előtt is a koronavírus- járvány miatt márciusban lezárt határait. Az európai uniós állampolgárok a korábbi bejelentések értelmében hétfőtől ismét korlátozás nélkül léphetnek be az országba. Bármely országból is érkezzenek, a külföldi diákok kedvezőbb befogadási feltételekkel léphetnek be Franciaországba. Az ő vízumkérelmüket kiemelten fogják kezelni, és előnyben részesítik a francia hatóságok. Ami az európai belső határokat illeti, a miniszterek megerősítették, hogy az európaiak számára hétfőn a Covid-19-fertőzés miatt életbe léptetett minden mozgáskorlátozást feloldanak. Az Európai Unió tagállamaiból, valamint Andorrából, Izlandról, Liechtensteinből, Monacóból, Norvégiából, San Marinóból, Svájcból és a Vatikánból érkezők korlátozások nélkül beléphetnek Franciaországba. Kivételt jelent Spanyolország és Nagy-Britannia.

Spanyolország június 21-én nyit

Vasárnaptól korlátozások nélkül fogadja az Európai Unió tagállamaiból érkezőket Spanyolország – jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök madridi sajtótájékoztatóján. A kormányfő elmondta: június 21-én jár le a járvány miatt elrendelt szükségállapot, és ezzel összhangban a határokon feloldják a három hónapja bevezetett szigorításokat, a kötelező kéthetes karantént a beutazókkal szemben. Spanyolország ettől a naptól kezdve fokozatosan fogadja a harmadik, vagyis nem uniós országból érkezőket is, amennyiben járványügyi helyzetük ezt lehetővé teszi – közölte a miniszterelnök.

Július elsejétől nyit Egyiptom

A Vörös-tenger Kormányzóság európai képviselője, Tamer Marzouk tájékoztatása szerint Egyiptom július elsejétől megnyitja a népszerű tengerparti üdülőhelyeket a külföldi turisták előtt. A turisták az egész vörös-tengeri régióban szabadon utazhatnak Hurghadától és El Gounától Makadi Bayen és Sahl Hashishon, Somabayen, Safagán és El Quseiren át Marsa Alamig. A Sinai-félsziget déli része Sarm es-Sejktől Dahabon és Nuweibán át Tabáig úgyszintén megnyílik a turisták előtt. Egyiptom földközi-tengeri üdülőhelye, Marsa Matruh szintén fogadja a turistákat július 1-jétől. Az egyiptomi kormány intézkedéscsomaggal igyekszik az ország turizmusát lábra állítani. A bevezetett intézkedések közé tartozik, hogy vízummentesen lehet utazni július 1-től októberig, a légitársaságok 50%-os kedvezményt kapnak a leszállási és parkolási díjakból, 20%-ot pedig a földi kiszolgálás díjából a hurghadai, sarm es-sejki és matruhi repülőtéren. A kerozin árát is csökkentették. „Amennyiben június 15-től feloldják a korlátozásokat az Európai Unió országai között, akkor logikus lenne a nem-EU-tag mediterrán országokba, így Egyiptomba is lehetővé tenni az utazást, hiszen ez az egyik legnépszerűbb nyaralóhely” – közölte a képviselő.

Idén zárva maradhat Ausztrália

Ahogyan Dél-Afrika, úgy valószínűleg Ausztrália sem nyitja meg a határait már idén a nemzetközi utazók előtt, a diákok és más, hosszú távra érkező látogatók belépését azonban megkönnyíthetik. Az országba érkező külföldieknek ugyanakkor a hazatérő ausztrálokhoz hasonlóan kéthetes karantén bevezetését tervezik.

Újra repül az Austrian Airlines

Ismét indít járatokat az Austrian Airlines: a német Lufthansa leányvállalataként működő osztrák légitársaság első járata Münchenbe indult június 15-én. A légitársaság júniusban kapacitásának öt százalékát használja csak ki, több mint 30 célállomásra szállítva utasokat. Azokra a helyekre, ahova korábban naponta több járat is indult, még csak heti egy-három alkalommal közlekedik majd repülőgép. A tervek szerint júliusban már járataik legalább 20–30 százalékát elindítják, és év végéig a remények szerint elérik az 50 százalékot. A tengerentúli repülés július elsején indul majd, az első járat New Yorkba közlekedik, de Washingtonba, Chicagóba, Bangkokba is heti három alkalommal indítanak majd járatokat. A cég vezérigazgatója szerint az emberek régi utazási kedve hamarosan visszatérhet, ugyanis mostanáig a járatok 70 százalékára történt foglalás.

Újraindult a Qatar Airways budapesti járata

Június 15-től újra közlekedik a Qatar Airways járata Doha és Budapest között. Az útvonalon Boeing 787 Dreamliner típusú repülőgépek közlekednek hetente háromszor – hétfőn, szerdán és pénteken. A gépeken 22 business és 232 turistaosztályú ülés található. A légitársaság változtatott a foglalási szabályokon is: az utazás időpontját korlátlan alkalommal lehet változtatni, sőt, még az úti célt is, amennyiben az 5000 mérföldnél közelebb van a kiinduló állomáshoz. A dátum vagy az úti cél módosítása nem kerül külön költségbe, amennyiben az utazás 2020. december 31-ig megtörténik, későbbi utazás esetén pluszköltségek felmerülnek. Az idén év végéig lefoglalt jegyek a kiállítás dátumától számított két évig lesznek érvényesek.

150 desztinációra repíti utasait az Air France

Az Air France idén nyáron az ilyenkor szokásosnál kevesebb járatot üzemeltet majd, de a hálózat folyamatosan erősödni fog. Az újjáépítést a francia területekkel kezdi a légitársaság, de Európába és a világ különböző pontjaira – így Budapestre és Bécsbe – is egyre egyszerűbb lesz majd utazni. Június végére a menetrend az ebben az időben megszokott kapacitás 20 százalékát teszi majd ki. A korlátozások feloldásának függvényében később tovább fog növekedni a járatok gyakorisága és a desztinációk száma, júliusban 35, míg augusztusban 40 százalékos teljesítményen üzemel majd a hálózat az eredeti tervekhez képest – tájékoztatott a légitársaság. A légitársaság összesen 150 desztinációra kíván repülni, ami a megszokott hálózatának 80 százalékát teszi ki. A budapesti és a bécsi járatok számát is fokozottan emeli majd a légitársaság, a tervek szerint a magyar és a francia főváros között augusztus végére heti 14 járat közlekedik majd. Az Air France flottájának 224 repülőgépéből várhatóan 106 teljesít majd szolgálatot. (Szabó Laci, MTI, Turizmus)