Tippek és trükkök tengerparti nyaralás szervezéséhez

Elindult a szezon, az utazási irodáknál megjelentek a last minute ajánlatok, így aki idén szeretne tengerparton pihenni, annak már most érdemes elgondolkoznia azon, hol, milyen szállodában nyaralna. Cikkünkben most összegyűjtöttük azokat a fontos szempontokat, tippeket, amelyek segíthetnek a választásban, szervezésben.

Utazási irodával

A nyári tengerparti nyaralások többségét még mindig az utazási irodák biztosítják – ez érthető is, hiszen kényelmes ez a foglalási forma, és a part menti szállodák is lényegesen jobb árat kínálnak csomagban, az irodáknak, mint ha egyénileg foglalnánk. Az utazási irodák kínálata is viszonylag gazdag – így nincs más dolgunk, mint megnézni, milyen akciós utakat kínálnak, és mikor, s már foglalhatjuk is az utazást. Ezt akár online is megtehetjük, de érdemes felkeresni az irodát is (vagy legalább felhívni az ügyfélszolgálatot), hogy néhány, a cikkben később felsorolt szempontra is választ kapjunk. A hazai piacon már vannak olyan szolgáltatók, amelyek a végösszeget hirdetik meg, de még mindig vannak olyan irodák, amelyek egy alapárat tesznek közzé akciós ár vagy last minute címszó alatt. Ez utóbbi esetében még legalább 150–200 eurót nyugodtan rászámolhatunk az árra, hiszen körülbelül ennyibe kerülnek az adók és illetékek, valamint a speciális szolgáltatások (szervizdíj, vízumdíj stb.). Vannak bizonyos országokra specializált irodák is, ezt is érdemes figyelembe venni a döntésnél. Az utazási irodák előnye egyértelműen a kényelem, hogy az ár tartalmazza a transzfert a szállodába és vissza, de az ár is ide sorolható, és a hatalmas választék sem elhanyagolható szempont. De vannak hátrányok is, természetesen, például csak oda és csak akkor mehetünk, amit kínálnak, sokkal kisebb a rugalmasság, mint egyéni szervezés esetén.

Egyéni szervezésben

A fapados légitársaságoknak köszönhetően ma már egyénileg is egyszerű megszervezni egy tengerparti nyaralást – de az nem biztos, hogy olcsóbb is lesz. A fuvarozók ugyanis az ilyen célállomásokra, főleg főszezonban viszonylag drágán kínálják a jegyeket (150–200 euró egy retúrjegy), és ez csak az alapszolgáltatásokat fedezi, még nincs benne a feladható csomag, miegyéb. Szállásfoglalásnál már nagyobb a mozgástér, de itt is jellemző, hogy a hotelek az egyéni utasoknak drágábban adják a szobákat, mint az utazási irodának. Megoldás lehet még egy, a parthoz közeli lakás bérlése – igaz, ez esetben mindenről magunknak kell gondoskodni (reggeli, vacsora stb.). Az egyéni szervezés előnye, hogy akkor és annyi időre megyünk, amennyire szeretnénk, hátránya, hogy szinte biztos, hogy ár-érték arányban nagy valószínűséggel rosszabbul járunk, mintha ugyanazt irodánál fizetnénk be.

Mikor utazzunk?

Fontos eldönteni az időpontot is, de még mielőtt ezt meghatározzuk, érdemes megnézni a szezon időtartamát. Ez minden országban változó, általában a június–szeptember mindenhol jó, de vannak helyek, ahol egész évben kellemes idő és körülmények várják a turistákat (Egyiptom), és olyan célállomások is vannak, ahova áprilistól októberig lehet menni (Tunézia, Marokkó, Törökország). Ha tehetjük, és szeretnénk elkerülni a nagy tömeget, akkor érdemes kerülni a júliusi és augusztusi utazásokat – és ezzel még pénzt is spórolhatunk. Ekkor ugyanis az irodák általában nagyon könnyen értékesítik a kapacitásokat, alig vannak last minute akciók, és ha vannak is, akkor a kedvezmény mértéke alacsony.

Hova utazzunk?

Ha már megvan, mikor, hogyan utazzunk, akkor a következő lépésben azt kell eldönteni, melyik célállomás lesz a nyerő az idei évben. Választani van miből, az európai tengerpartok – görög, olasz, spanyol, horvát, bolgár – egyéni szervezésben és irodával is jó választásnak tűnnek, de Törökországba, Marokkóba, Egyiptomba és Tunéziába érdemes utazási irodával menni.

Repülés, csomag

Mindegy, hogy egyénileg vagy irodával indulunk nyaralni, legyen fontos szempont a fapados vagy a charterjárat menetrendje. Nem mindegy, hogy a gép éjszaka indul vagy napközben, hiszen egy éjszakai repülés (főleg hazafele) akár az egész heti pihenésünket is tönkrevághatja. A legjobbak a reggeli vagy a kora délutáni indulási időpontok. Fontos tudni, hogy a chartergépek úgy működnek, hogy előbb elviszik az utasokat a célállomásra, majd visszahozzák a nyaralókat. Ha viszont például török, egyiptomi, tunéziai céggel repülünk, akkor ez megfordul, azaz előbb hazajönnek a nyaralók, majd indul az új turnus a helyszínre. Ez utóbbi esetben akár fél nappal is rövidebb lehet a nyaralás. Nem mindegy az sem, hogy a repülőjegyhez milyen súlykeret tartozik – ha tartalmazza ezt az ár. A fapadosoknál ezért fizetni kell, a chartercégeknél általában 15–23 kg-s csomagot adhatunk fel utasonként.

Szálloda, ellátás

Az egyik legfontosabb, hogy a nyaralásra jó szállodát válasszunk. Vannak országspecifikus dolgok, de általában elmondható, hogy egy jobb minőségű négy- és ötcsillagos hotelt választva biztos nem fogunk csalódni. De érdemes a választás előtt az internetes oldalakon megnézni, mit írnak az adott hotelekről azok, akik a közelmúltban vendégeskedtek ott – a tapasztalatokat megosztó utasok véleménye sokkal többet mond a hivatalos képeknél, szövegeknél. Fontos szempont lehet az is, hogy a hotel közvetlen a tengerparton áll-e, vagy távolabb van a víztől, illetve hogy milyen extra költségek vannak – például kell-e fizetni a napágyakért, napernyőkért a tengerparton (ez egy hét alatt akár 50–100 euróba is kerülhet!). Vigyázzunk a választásnál, mert a katalógusokban sok botrányos minőségű hotel is van (főleg az olcsóságuk miatt lehetnek vonzók), de az ilyen helyeken szinte rémálom a nyaralás, inkább fizessünk 50 euróval többet, ha nem akarunk kockáztatni.

Azt is el kell dönteni, milyen ellátást szeretnénk a nyaraláson. Ha nem nagyon szeretnénk befizetni fakultatív kirándulásokra, akkor érdemes az all inclusive vagy az ultra all inclusive ellátás mellett dönteni – ha valamikor megéri, akkor az pont az ilyen pihenős, relaxálós nyaralás. Persze a szállodák és országok között is óriási különbség van az all inclusive szolgáltatások minőségében, ezt is érdemes a foglalás előtt ellenőrizni az internetes értékelőoldalakon.

Ha a fenti tanácsokat megfogadja, akkor biztos lehet benne, hogy nem fogja sem meglepetés, sem csalódás érni a nyaraláson – hiszen mindent alaposan átgondolt, leellenőrizett, ahogy egy tudatos turistától elvárható. Jó nyaralást!