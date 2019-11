Télből a nyárba! Így utazzunk olcsón egzotikus nyaralásra

A légitársaságok és a szállodák már számos akciót kínálnak, így van miből választani. De hova utazzunk, és hogyan szervezzük az egzotikus nyaralást? Cikkünkkel segítünk a döntésben, és tippjeinket használva a lehető legolcsóbban tud elutazni egy egzotikus célállomásra.

Hova utazzunk a téli hideg elől?

Ha egzotikus nyaralás, akkor elsősorban az ázsiai, amerikai, karibi országok közül érdemes választani. Bár a repülőjegyek ára most már szinte mindenhova nagyon kedvező, a végösszeg mégis nagyban különbözhet, ennek oka, hogy míg Ázsiában olcsók a szállások, addig az amerikai kontinensen sokkal többe kerül a hotelszoba, főleg, ha jó minőségű, négyés ötcsillagos szállodák közül szeretnénk választani. Persze, Ázsiában is vannak helyek, ahol sokkal drágább a szállás, ilyen a Maldív-szigetek, a Seychelles-szigetek – ha ide utaznánk, akkor a paradicsomi környezetet meg kell fizetnünk.

Mikor (ne) utazzunk?

Az egzotikus utazásokra a legjobb, ha december–március között indulunk, ilyenkor van értelme a hideg télből a nyárba utazni, és ekkor van az adott célállomásokon a főszezon. Fontos azonban, hogy ha karácsonykor vagy az óév utolsó, az új év első napjaiban nyaralnánk, akkor azért borsos felárat kell fizetnünk – mind a repülőjegyekért, mind pedig a szállásért. Még a kínai újév ünnepét is érdemes elkerülni ( január 25-én kezdődik, kb. egy hétig tart), mivel ilyenkor a sok kínai szinte mindenhol ellepi a szállodákat, és ez felnyomja az árakat is.

Tengerparti nyaralás

Könnyű választani, ha csak tengerparti nyaralásra vágyunk, hiszen ez nem igényel nagy szervezőmunkát, elég, ha kiválasztjuk azt a célállomást, amely a leginkább megfelel igényeinknek. Ha tengerparti nyaralás, akkor vannak tipikusan olyan célállomások, ahol nagyon népszerű az all inclusive szolgáltatás (Mexikó, Dominika, Kuba stb.), ez is jó választás lehet, de akkor sem szabad megijedni, ha a hotelek csak reggelit kínálnak, mivel az adott országban jellemzően olcsó a helyi étkezés (Thaiföld, Vietnám, Malajzia stb.), így nem is éri meg kifizetni az all inclusive felárát.

Körutazással kombinált utazás

Ha egy kicsit többet szeretnénk kihozni az egzotikus nyaralásból, akkor érdemes egy körutazással is kombinálni, hiszen így számos élménnyel gazdagodunk, kulturálisan is feltöltődünk. Erre a legjobb lehetőség Ázsiában van. Például egy thaiföldi tengerparti nyaralást megelőzheti egy városnézés Bangkokban, Kuala Lumpurban, Szingapúrban, ha pedig még többre vágyunk, akkor érdemes bebarangolni a kambodzsai Angkor templomegyüttest vagy akár a mianmari Bagan templomvárosát. Ha Balira utazna, akkor a helyi szigetet érdemes megnézni, de akár a számos látnivalót kínáló Jogyakarta városa is ideális a kulturális programra. De ha Miamiba utazunk, akkor egy New York-i városnézést is betervezhetünk. A körutazás után pedig következhet a jól megérdemelt pihenés a tengerparton.

Hogyan utazzunk?

A szervezést megoldhatjuk utazási iroda segítségével, ez azoknak jó, akik nem szeretnek foglalásokkal bajlódni, és inkább a kényelmet részesítik előnyben, hiszen csak ki kell választani a célállomást, és az iroda mindent leszervez az utas helyett. Igaz, ez általában drágább, mint az egyéni szervezés, és kisebb a rugalmasság is. Hiszen egyéni szervezésben akkor utazunk, amikor mi szeretnénk, nem kell csoportokhoz igazodni. Egyéni szervezésben általában olcsóbb az egzotikus nyaralás, de ha nem sikerül akciós áron foglalni a repülőjegyet, szállást, akkor drágább is lehet. Napjainkban még egy utazási forma is megjelent a piacon, kisebb közösségek, baráti társaságok együtt utaznak nyaralni, ez is ideális lehet, ha kis csoporttal utaznánk, de nincs kedvünk szervezni.

Repülőjegyfoglalási tippek

Ha egyéni szervezéssel utazunk, akkor az egyik legfontosabb, hogy kedvező áron foglaljunk repülőjegyet. A táblázatból is látható, hogy most nagyon olcsók a jegyek az egzotikus célállomásokra, Bangkok 400 euró alatti áron foglalható, Balira is elrepülhetünk már 600 euró alat, Kuba 489 euró, Kuala Lumpur 359 euró, Langkawi, az egyre népszerűbb malajziai tengerpart 379 euró, a Maldív-szigetekre is elrepülhetünk 509 euróért, de akár Miamiba is elrepülhetünk 389 euróért. Érdemes átböngészni az akciós jegyek listáját, hogy inspirációt szerezzünk. A repülőjegyeknél fontos, hogy figyeljünk arra, mit tartalmaz a jegyár, van-e benne feladható csomag, ha igen, annak milyen a súlykorlátja, illetve még a menetrendre is érdemes odafigyelni. Ha hajlandók vagyunk kicsit többet fizetni, akkor érdemes a minőségi légitársaságok közül választani, hogy már az utazási élmény is ötcsillagos legyen. Némely légitársaságnál speciális akciók is vannak, ha hosszabb az átszállás. A Qatar Airways, ha 12 óránál hosszabb az átszállási idő, kedvező áron kínál szállást Dohában (5 csillagos hotel 28 USD/szoba, 4 csillagos szálloda 23 USD/ szoba), így egy dohai városnézéssel is felturbózhatjuk a nyaralásunkat. A Turkish Airlines pedig ingyenes autóbuszos isztambuli városnézést kínál, ha hosszabb a transzferre szánt idő. A repülőjegyet foglalhatjuk retúr formában, tehát az indulási városból a célállomásra és vissza, de ha körutazást szervezünk, akkor érdemes a több várost érintő, multicity jegyet foglalni – például Bécs/Budapest–Kuala Lumpur, vissza pedig Phuket– Bécs/Budapest, esetleg Budapest–Miami, vissza pedig New York–Budapest. A belső szakaszokra a helyi légitársaságok járataira tudunk jegyet foglalni, olcsón.

Szállásfoglalási tippek

A szállásfoglalásnál az első, hogy határozzunk meg egy átlagárat, amennyit szánunk a hotelszobára személyenként és éjszakánként, úgy, hogy az ár tartalmazza a reggelit és az adókat is. Például napi 30–50 eurós keretből már sok helyen akár ötcsillagos luxushotelt is foglalhatunk, de Amerikában, a Maldív-szigeteken, a Hawaii-szigeteken vagy a Seychelles-szigeteken ennél magasabb átlagárral kell számolni, ott ugyanis drágák a szállások. Érdemes kiválasztani négy-öt olyan hotelt, ami tetszik, és folyamatosan figyelni az árakat (minden hotelfoglaló és árösszehasonlító oldalon nézzük meg, nagy különbségek vannak az árban – néha az egyik oldalon akár 30–50 százalékkal is olcsóbb a szoba, mint egy másik portálon), nagyon nagy mozgások szoktak lenni, szinte naponta változhat az ár – ha pedig eléri azt a szintet, amely megfelel, akkor azonnal foglaljuk le. Még érdemes megvárni a fekete pénteket november második felében, mivel akkor sokszor 30–40 százalékos, tényleges kedvezményt is kínálnak a szállodák. Ha csatlakozunk neves nemzetközi szállodaláncok (Accorhotels, Marriott, Hilton, Radisson stb.) törzsvendégprogramjához, akkor még további kedvezményeket is kaphatunk. Ha olcsón szeretnénk szobát foglalni, az azt jelenti, hogy a legkedvezőbb, ám legszigorúbb tarifát kell választanunk, azaz a fizetés után már nem módosítható és nem törölhető a foglalás.

Vízum, dokumentumok

Ha megvan a célállomás, a repülőjegy és a szállás, akkor már nem marad más hátra, mint várni az utazás időpontját, de előtte még ellenőrizzük le az útlevelünket (a hazautazás napjához viszonyítva még legalább hat hónapig érvényesnek kell lennie), és az interneten nézzünk utána, kell-e vízum az adott országba. Sok olyan célállomás van, ahol már eltörölték a vízumkényszert, vannak helyek, ahol előzetesen, online kell beszerezni a beutazási engedélyt, de olyan is van, ahova még mindig csak úgy utazhatunk, ha idehaza beszerezzük a vízumot.