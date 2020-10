Sosem volt ilyen olcsó a repülés, de…

15-25 eurós áron tíz európai városba is repülhetünk. A légitársaságok most potomáron kínálják a jegyeket azoknak, akik bátrak, kíváncsiak, és most (is) utaznának, repülnének. Nemcsak a jegyek, de a szállások ára is a padlón van, így anyagilag biztosan jól jár, aki most utazik. Megnéztük, hova, mennyiért repülhetünk.