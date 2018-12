Pénztárcabarát egzotikus tengerparti nyaralások, körutazások 

Ha rápillantunk az akciós repülőjegyárakra, akkor láthatjuk, hogy az idei téli szezonban is nagyon kedvező áron tudunk elrepülni valamelyik egzotikus tengerparti célállomásra, vagy egy távoli nagyvárosba, hogy felfedezzük a helyi látnivalókat. Legyen szó tengerparti nyaralásról, körutazásról, vagy akár ezek kombinációjáról. Most akár 800–900 euróból is kihozható egy egyhetes tengerparti nyaralás, így érdemes elutazni a hideg télből egy meleg tengerpartra. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan lehet olcsón, de jó minőségű egzotikus pihenést szervezni, egyénileg vagy csomagajánlatban. Nézze meg a cikk végén található akciós árakat, és a tippjeinket is!

Ha rápillantunk az akciós repülőjegyárakra, akkor láthatjuk, hogy az idei téli szezonban is nagyon kedvező áron tudunk elrepülni valamelyik egzotikus tengerparti célállomásra, vagy egy távoli nagyvárosba, hogy felfedezzük a helyi látnivalókat. Legyen szó tengerparti nyaralásról, körutazásról, vagy akár ezek kombinációjáról. Most akár 800–900 euróból is kihozható egy egyhetes tengerparti nyaralás, így érdemes elutazni a hideg télből egy meleg tengerpartra. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan lehet olcsón, de jó minőségű egzotikus pihenést szervezni, egyénileg vagy csomagajánlatban. Nézze meg a cikk végén található akciós árakat, és a tippjeinket is!

Foglalás előtt

Ha már eldöntöttük, hogy belevágunk egy ilyen utazásba, akkor azt is meg kell határozni, hogy mi az, amit szeretnénk: csak pihenni, csak városnézést, körutazást – akár több országot is érintve –, vagy ezek kombinációját. Ha olyan utazásra indulunk, amelyben van körutazás és tengerparti nyaralás, akkor azt úgy érdemes megszervezni, hogy az út első fele legyen a körutazásé, míg a másik része a tengerparti vakációé. Ha ez megvan, akkor már csak a célállomást kell meghatározni, és az utazás időpontját. Ez utóbbinál érdemes körültekintőnek lenni – nehogy egy olyan időszakban utazzunk, amikor a célállomáson ünnep van (ilyenkor sok a belföldi turista), vagy a környező országok egyikében van(nak) pirosbetűs nap(ok) – ilyen például a kínai új év, amely 2019-ben február második hete. Ezen a héten ugyanis mindenhol rengeteg a kínai turista, megtelnek a szállodák, ezért ha találunk is valamilyen hotelszobát, azt sokkal drágábban tudjuk csak lefoglalni, mint egy héttel előtte vagy utána. De érdemes elkerülni az esős időszakot is, vagyis nem árt megnézni az egyes országok időjárását is.

Csak tengerparti nyaralás?

Ha most csak pihenésre vágynak, akkor nagyon egyszerű dolguk van, ehhez nem kell mást tenni, mint kiválasztani a megfelelő célállomást, a dátumot (figyelve a fent leírt szempontokra), lefoglalni a repülőjegyet, szállást, ellenőrizni a vízumszabályokat, és már meg is van a téli nyaralás szervezése. Vagy az is megoldás lehet, hogy választunk egyet egy utazási iroda, vagy online portál ajánlatai közül.

Körutazás

Ha már elutazunk egy távoli országba, akkor az a legjobb megoldás, ha egy körutazást szervezünk, tengerparti nyaralással. Erre célszerű legalább két hetet szánni, ebből 7–8 nap a felfedezéseké, majd a maradék 6–7 nap a tengerparti nyaralásé. Érdemes olyan dátumot választani, hogy akár három hétvége is benne legyen, így akár egy 16 napos utazás is megoldható 10 napnyi szabadsággal – például pénteki indulással, és két héttel későbbi vasárnapi érkezéssel. Pár példával illusztráljuk, hogyan érdemes ilyet szervezni: egy ázsiai körutazásba belefér egy körutazás Malajziában, Szingapúrban, Kambodzsában, Thaiföldön – és ez utóbbi helyen lehet a tengerparti nyaralás. Akár olyan is lehet, hogy Thaiföld helyett Balin pihenünk – ott még szigettúrára is van lehetőség. Ha inkább Amerika felé mennénk, akkor megnézhetjük New Yorkot (és egy másik amerikai várost), majd a pihenés lehet például Miami népszerű tengerpartján. De akár egy országon belül is megoldható a körutazás + nyaralás kombináció, például Thaiföldön, Mexikóban, Indonéziában, Srí Lankán vagy akár a Fülöp-szigeteken.

Csomagajánlatok

Számos utazási iroda és portál kínál előre összeállított egzotikus nyaralásokat – ha kényelmes, és nem akar vesződni a szervezéssel, akkor érdemes ezek közül választani. Előnye, hogy csak ki kell választani a megfelelő ajánlatot, kifizetni, és az iroda mindent megszervez helyettünk. Az ajánlatok között találunk közelebbi célállomásokat – például Egyiptom, Dubaj, Kanári-szigetek, Zöldfoki-szigetek stb. –, távolabbi helyeket (itt gyakorlatilag minden van, ahova érdemes elutazni). Ha így utazik, akkor kicsit többe fog kerülni, mint egyéni szervezéssel, az utazások időpontjában is kisebb a rugalmasság, ugyanakkor kényelmes. Ez a megoldás azoknak ajánlott, akiknek nincs türelmük, kedvük arra, hogy megtalálják a legolcsóbb repülőjegyet, szállást.

Utazás egyéni szervezésben

Az egyéni szervezésnek számos előnye van – hátránya csak annyi, hogy kicsit időigényes. Ám ha így szervezzük meg az utazást, nem kell alkalmazkodnunk, akkor és oda utazunk, amikor és ahova szeretnénk. És azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a megoldás olcsóbb is, mint utazási irodával – igaz, igényel némi bátorságot, kalandvágyat, talpraesettséget.

Ha úgy döntünk, hogy így szervezzük meg az utazást, akkor érdemes tartani a sorrendet: első körben határozzuk meg a dátumot – lehetőleg legyen benne egy kis rugalmasság (sokszor egy két napnyi különbség a repülőjegyárban akár 100 eurónyi, vagy még ennél is nagyobb megtakarítást eredményezhet). Ha megvan, és tudjuk, hogy csak tengerparti nyaralás lesz, vagy körutazás is, akkor foglaljuk le a repülőjegyet. Ha körutazás, akkor ezt követően a belső, célállomások közötti jegyeket is vegyük meg. Azért a repülőjegy a fontosabb, mert szállásból mindenhol sok van, nagy a konkurenciaharc, ott mindig van kínálat, így azt elég akkor lefoglalni, ha már megvannak a repülőjegyek.

Repülőjegy-foglalás

Repülőjegy-foglalásra csak akkor van szükségünk, ha egyénileg szervezzük a nyaralást. Érdemes megnézni a foglalóoldalakon, melyik légitársaság kínálja a legolcsóbb jegyet, de az ár mellett azt is ellenőrizzük, hogy a jegyár mit tartalmaz. A legfontosabb a poggyászkérdés – sok jegyár már csupaszítva van, így azok nem tartalmaznak feladható poggyászt, ezért fizetni kell. Érdekes trend, hogy Ázsia felé szinte mindig van az árban feladható poggyász (akár 30 kg-os csomag is), de a másik irányba, Amerika felé általában a legalacsonyabb ár csak a kézicsomagot tartalmazza. A legolcsóbb jegyár eléréséhez fontos a rugalmasság, mert lehet, az általunk választott napon éppen drágább a jegy, de egy nappal korábban/később már lényegesen olcsóbb ugyanaz a jegyár. Szintén fontos, hogy a jegyárnál ellenőrizzük, milyen hosszú az átszállási idő, a túl rövid se jó, de a nagyon hosszú sem – kivéve, ha ez idő alatt lehetőség van kimenni a városba, vagy akár meg is lehet ott szállni. Körutazásnál pedig érdemes úgy foglalni, hogy a „multicity” opciót választjuk, ez azt jelenti, hogy az érkezési és a hazaindulási város eltérő lesz. Például oda Kuala Lumpurba repülünk, haza pedig már Phuketről/Bangkokból jövünk (a belső jegyeket külön foglalásban oldjuk meg), vagy a másik oldalnál lehetőség van New York-i odaútra, és vissza már Miamiból indulhatunk (a New York–Miami jegyet egy másik foglalásban oldjuk meg. Igaz, akár az is előfordulhat, hogy egy jegyben lefoglaljuk az egészet, és még olcsóbb is lesz, ez főleg az USA-ban jellemző. Fontos, hogy a foglalásnál mindig pontosan úgy írjuk a nevet, ahogy az az útlevélben szerepel.

Szállások

Ha megvan a repülőjegy, akkor nincs más hátra, mint lefoglalni a szállást – igény szerinti kategóriájút. Itt érdemes előre meghatározni egy árat, amely megfelelő számunkra, hiszen sokszor meglepő ajánlatokra bukkanhatunk. Körutazásnál pedig érdemes átlagárat megszabni, ez nagyon nagy rugalmasságot biztosít. Ha például 40–50 eurós átlagárat szabunk meg, akkor előfordulhat, hogy egy-egy olcsóbb helyen csak 15–25 euróba kerül a szállás (személyenként és éjszakánként), így a tengerparton választhatunk kicsit drágább hotelszobát is. Lehetőség szerint olyan hotelben szálljunk meg, ahol a szobaár már tartalmazza a reggelit – a minőséget pedig előzetesen érdemes ellenőrizni az interneten. Ha például 40 euróban határozzuk meg az átlagárat, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nagyon

jó minőségű, legalább négy, de sokszor ötcsillagos hotelekben is tudunk szobát foglalni Ázsiában. Az USA-ban ennél drágábbak a szállásárak, ott örülhetünk, ha ennyi pénzért egy háromcsillagos hotelszobát kapunk. Az olyan népszerű célállomások, mint a Maldív-szigetek, Seychelles-szigetek még ennél is drágább szobaárat kínálnak, ott érdemes 100 eurós árral számolni. A szállásfoglalásnál hasznos, ha folyamatosan figyeljük az árakat, mert azok szinte naponta változnak, hol drágább, hol olcsóbb az adott napra, de jó lehetőség az ár-összehasonlító oldalak használata is.

Akciók

Ha a táblázatra pillantunk, akkor láthatjuk, hogy számos kedvező ajánlat van, mind a csomagajánlatok között, mind a repülőjegyek között. Érdemes átböngészni, inspirálódni, majd elhatározni: ha ilyen kedvező áron vannak az egzotikus nyaralások, akkor 2019-ben mi sem hagyhatjuk ki ezt a lehetőséget, és a hideg télből inkább egy napsütötte országba/tengerpartra utazunk.

Tippek 1. Ajándék szállást ad a légitársaság Aki a repülőjegye mellé szeretne egy kis pluszt is kapni, annak érdemes kihasználni a Qatar Airways ajánlatát. A légitársaság minden utasának, aki olyan jegyet foglal, amelynél a dohai átszállás legalább 12 órás, ajándék szállást ad ajándékba (ez lehet az odaúton vagy a visszaúton). Nem is akármilyet, az utasok ugyanis a legjobb ötcsillagos hotelek közül válogathatnak (Intercontinental, Hilton, Marriott, Radisson stb.). Csak annyi a teendő, hogy ha már megvan a repülőjegy, akkor annak számával a légitársaság oldalán lefoglalni azt a hotelt, amely a leginkább tetszik. Az ajándék szállással pedig ingyen megnézhetjük, bebarangolhatjuk Katar fővárosát, Dohát. Érdemes tehát olyan jegyet foglalni, amelynél hosszú az átszállás, ezek sokszor még olcsóbbak is, mint az azonnali, közvetlen kapcsolatot kínáló jegyek. 2. Vízum Számos országba szükség van vízumra, de ma már sok esetben ez akár online is beszerezhető, vagy olyan célállomások is vannak, amelyek a belépési repülőtéren adják meg a vízumot. Thaiföldre, Malajziába, például nincs szükség vízumra, Kambodzsában a repülőtéren beszerezhetjük, Vietnámba előzetesen kell beszerezni (vagy egy online engedélyt igényelni, amely lehetővé teszi a reptéri vízumbeszerzést), az USA-ba pedig előzetes online regisztráció (ESTA) szükséges. Indulás előtt, legalább két-három héttel mindenképpen ellenőrizze le, hogy a célországba milyen úti okmányokkal lehet belépni. Fontos, hogy szinte minden ország megköveteli, hogy az útlevél a hazautazás napja után még legalább 6 hónapig érvényes legyen. 3. Internet a nyaraláson A nyaraláson is jó, ha van internetkapcsolat. A legtöbb szálloda már ingyen kínálja a csatlakozást, ám ideális, ha akkor is használni tudjuk az internetet, amikor éppen a városban, kirándulóhelyen vagyunk – hogy mást ne mondjunk, az online térképek, utazási információk (például egy étterem előtt előzetesen le lehet ellenőrizni, hogy érdemes-e oda betérni) mindig hasznosak. Ezért érdemes magunkkal vinni egy kártyafüggetlen okostelefont, és a helyszínen beszerezni egy SIM-kártyát, adatcsomaggal a helyi szolgáltatók valamelyikétől. Szinte mindenhol van már kifejezetten turistáknak szóló ajánlat. Ha megvan a kártya, behelyezzük a telefonba, megosztjuk (így csatlakozunk a többi készülékünkkel a világhálóra), és máris mindenhol lesz internetünk. A legtöbb célállomáson viszonylag olcsó az ilyen adatkártya, 5–10 euróért már 3–5 GB-nyi netet is adnak. Indulás előtt kapcsoljuk ki az adatroamingot a készülékünkön. 4. Pénzváltás Az egzotikus, távoli országokban sem kell aggódni, mindenhol számos pénzváltó működik, így elegendő, ha megfelelő mennyiségű eurót viszünk magunkkal, és azt a helyszínen beváltjuk. Vannak országok, ahol az amerikai dollár kicsit jobb árfolyamot kínál, sőt olyannal is találkoztunk – például Kambodzsa –, ahol ez a helyi fizetőeszköz. A turisták szinte mindenhol ki vannak téve a helyi valutaüzérek praktikáinak, ezért a legjobb, ha indulás előtt ellenőrizzük, hogy mennyi az adott ország pénznemének aktuális középárfolyama, hogy tudjuk, mi a jó és mi a rossz árfolyam. A pénzváltóban arról lehet könnyen megállapítani, hogy jó-e az ajánlat, ha összehasonlítjuk az eladási és vételi árfolyamot, és ha a kettő között kicsi a különbség (kb. 1–2 százalék), akkor ott bátran válthatunk. Lehetőleg olyan helyen szerezzük be a helyi valutát, ahol nincs kezelési költség. Repülőtéren, forgalmas turistahelyeken általában rossz árfolyamot kínálnak, de sok esetben a bankok is kedvezőtlenebb feltételekkel cserélik az eurónkat helyi pénzre. 5. Bankkártya, pénzfelvétel A távoli országok szinte mindegyikében használható a legtöbb bankkártya, így ezzel is tudunk fizetni. Ha pedig pénzt szeretne felvenni a bankautomatából, akkor előtte ellenőrizze, ezért milyen díjat számláz a bankja (néha ezek nagyon magas illetékek). Előfordulhat, hogy a bankautomata is még felszámol bizonyos összeget (5–10 dollár) egy tranzakcióért – ilyen esetben érdemes megpróbálni több automatát, hátha csak bizonyos bankok nyerészkednek a turistákon. Pénzfelvételre ne használjunk hitelkártyát! Bankkártyás fizetésnél pedig mindig a helyi pénznemet válasszuk, ne az eurósat vagy a dollárosat (ugyanez igaz akkor is, ha a pénzkiadó automata felkínálja az eurós/dolláros elszámolási lehetőséget is).

- Képarchívum