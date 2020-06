Nagyot estek a szállásárak Horvátországban

Bár még a szlovákiai állampolgárok nem utazhatnak ki az országból – csak a szomszédos országok némelyikébe –, várhatóan hamarosan számunkra is megnyílnak a határok, és ezzel a lehetőségek a tengerparti nyaralásra.

Horvátország már lépett, és megnyitotta határait az európai turisták előtt. A szerb N1 hírportál szerint a helyi szállodák, és a privát tengerparti szálláshelyeken is jelentős árkedvezményt adnak az odalátogató turistáknak. A tavalyi borsos árakkal ellentétben idén – ha a trend nem változik – lényegesen olcsóbban tudunk szállást foglalni a népszerű horvátországi szigeteken. Míg tavaly a legolcsóbb apartmanok 40 euróba kerültek, most ez az árszínvonal már a drágább kategóriáknál figyelhető meg.

Tavaly az előszezonban 40–100 euró volt az apartman ára, főszezonban ez 60–200 euróra nőtt, idén már 25 euróért is vannak szabad apartmanok, de a drágább helyeken sem kérnek többet 45 eurónál. Főszezonban pedig 45–70 euró között mozognak az árak. A szerb portál néhány konkrét példát is említett: Pag szigetén egy ötszemélyes apartman 25–30 euróért foglalható elő- és utószezonban, míg főszezonban sem kerül többe 50 eurónál, Hvar szigetén pedig 40 eurót kérnek egy 2–6 személyes apartmanért, ez az ár 70 euróra nő főszezonban. Makarska központjában pedig már 25 eurós helyeket is foglalhatunk a napokban, a legforgalmasabb nyári hónapokban pedig csupán 50 euróra emelkedik az apartman ára.

Horvátország további turistacsalogató kedvezményt is kínál – az olcsóbb közlekedés, jelentős kedvezmények és csökkentett belépők is szerepelnek a listán.