Mit tehetünk, ha foglalás után vesszük észre, baj van...

Az első, az egyik legegyszerűbb, valamilyen utazási szolgáltatás – fakultatív kirándulás, transzfer stb. Itt főleg csak a dátumot tudjuk elrontani, a javításhoz pedig nem kell más, mint egy e-mailt írni, hogy szeretnénk cserélni a dátumot, és már meg is van. Persze, megnyugodni csak akkor lehet, ha kapunk egy visszaigazolást az új dátummal.

A másik esély a hibázásra a szállásfoglalás. A gyakorlat azonban itt is azt mutatja, hogy e miatt sem kell aggódni, elég, ha írunk a foglalóoldalnak, vagy közvetlenül a szállodának (ahol a foglalást végeztük), hogy módosítani szeretnénk a dátumot, szobatípust stb. Ezt általában díjmentesen megoldják, vagy legfeljebb, ha az új, helyes dátumra drágábbak az árak, akkor a különbözetet kell megfizetnünk, és meg is oldódott a probléma.

A legnagyobb hibázási lehetőség a repülőjegy-foglalásnál van, itt kell a legjobban odafigyelni, hogy mindent pontosan adjunk meg – a nevet, a dátumot, a járatszámot, az útvonalat. A nevet mindig úgy kell megadni, ahogy az útlevélben szerepel, a légitársaságok néha semmilyen eltérést, vagy legfeljebb hárombetűnyit engedélyeznek, de azt is csak akkor, ha pontosan ugyanazt a személyt jelöli. Ha valakinek két keresztneve van, azt is fel kell tüntetni. Az útvonal eltévesztése hihetetlennek hangzik, pedig elég gyakran előfordul. A légitársaságok oldalain, vagy néhány foglalóoldalon is ha elkezdjük beírni a város nevét, egy legördülő menü jön le, és ha ott csak egy sorral is tévesztjük el pl. az indulási repülőtér nevét, akkor lehet Budapest helyett bukaresti indulással foglalunk repülőjegyet. Erre tehát figyeljünk nagyon oda. De mégis a legfontosabb a dátum helyes megadása, ugyanis ebben tudunk a legnagyobbat tévedni. Ezt, ahogy az összes adatot, fizetés előtt kétszer is ellenőrizzük le, hogy minden pontosan úgy van, ahogy azt szeretnénk. Ha igen, akkor jöhet a foglalás. Ám előfordul, hogy csak ez után döbbenünk rá, hogy valamit elszúrtunk, például a dátumot. Ez esetben azonnal vegyük fel a kapcsolatot a légitársasággal, lehetőleg telefonon. A legtöbb európai fuvarozónál van ugyanis egy ablak periódus, amikor még ingyen módosítható a jegy, akkor is, ha az olyan tarifa, ami nem módosítható. Ha az új dátum, járat ugyanazon az áron van, akkor csak egy adminisztráció, és meg is van az új repülőjegy, ha a két ár között különbség van, akkor azt ki kell fizetni. Általában elmondható, hogy az ablak időszak 2–24 óra, így ennyi időnk van az azonnal intézkedésre. Ha nincs lehetőség telefonálni, akkor a fontos, hogy írjunk e-mailt, mert az később döntő lehet egy esetleges reklamációnál (az a fontos, mikor jelzi az utas a problémát). Természetesen ebben az ablak periódusban lehetőség van arra is, hogy a jegyet töröljük, akkor a légitársaság visszautalja a pénzt. E sorok írójával már az is előfordult, hogy egy légitársaság magyar nyelvű ügyfélszolgálata állította, nincs ilyen, ám a központi telefonszámot tárcsázva tudtak erről a lehetőségről, és pár kattintással ki is javították a jegyet, majd egy percen belül már meg is érkezett a helyes adatokat, járatokat tartalmazó repülőjegy. Összegezve elmondható, hogy ha elrontjuk a foglalást, és időben észleljük azt, akkor nem kell pánikba esni, hiszen egy rövid türelmi időnk még marad (igaz, nem minden légitársaságnál van ilyen!) Ha pedig ez lejár, akkor életbe lépnek a repülőjegy tarifa szerinti szabályai, ami nagyon kevés esetben engedélyezi a módosítást (minél olcsóbb egy, annál biztosabbak lehetünk benne, hogy se módosítani, se törölni nem lehet a repülőjegyet).