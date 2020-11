Miért és hol foglaljunk bankkártyával?

A legjobb, amit az utas tehet, hogy mindig bankkártyával fizet – és le­hetőleg az adott cég honlapján. Ez előbbi legnagyobb előnye, hogy ha csődbe megy egy cég, akkor a bankhoz fordulhatunk, hogy térítse meg a nem teljesített szol­gáltatást (charge back). Az esetek nagy részében ez meg is valósul, emlékezzünk csak a SkyEurope, a Malév csődjére, minden utas, aki a légitársaságnál foglalt, és azt bank­kártyával fizette ki, visszakapta a pénzét. Vagyis, ha most is előfor­dulna ilyen bedőlés, akkor ezt a szolgáltatást használva nem kelle­ne attól tartanunk, hogy az utazás mellett elveszik a pénzünk is.

Sok olyan cég is van, amely „csak” közvetíti a repülőjegyeket, szállá­sokat, csomagajánlatokat. Ezek sokszor olcsóbbak, mint az eredeti kínálat, így előfordul, hogy ezen az oldalon vásárolják meg a terméket az utasok. Ám ennek van egy nagy hátulütője is: nevezetesen, hogy ha baj van – járattörlés, késés, átfog­lalás, egyéb gond –, akkor hiába hívjuk a légitársaság, hotel telefon­számát, ők minden bizonnyal azt fogják mondani, keressük fel az utazási irodát, ahogy a jegyet vásá­roltuk. Ezzel pedig jelentősen nő az ügyintézési idő, kényelmetlenebb a szervezés. A hagyományos irodák­nál több a figyelem, az ilyen-olyan, sosem hallott online portáloknál van a nagyobb veszély, mivel ott tömegek foglalnak, így egy váratlan esemény bekövetkeztekor, amikor sok ezer utast kell átfoglaltatni, intézni számukra az asszisztenciát, előfordulhat, hogy egyszerűen nem győzik feldolgozni a sok kérést... Ha online foglalunk a légitársaság oldalán, akkor sokszor fel sem kell hívni az ügyfélszolgálatot, akár a webes felületen is el tudjuk intézni a cserét, meg tudjuk oldani a prob­lémát. Vagyis nemcsak nagyobb a biztonság, de több lehetőség közül választhatunk, és gyorsabb az ügy­intézés is.

Van viszont egy fontos szempont is, egy légitársasági csődnél csak akkor adja vissza a bank a le nem utazott jegy árát, ha közvetlenül nála vásároltuk, és bankkártyával fizettük (mindegy, hogy fizikai­lag az irodájukban, vagy online). Ha utazási irodánál foglalunk, akkor már nem biztos, hogy ez megtörténik. Pont a Malév-csőd­nél is hasonló volt a helyzet, míg pertársaságba állt csaknem 200 utazási iroda, hogy visszaszerezzék az utasok pénzét. A 2012-es csőd után nyolc évvel később született ítélet, így azok is visszakapják a re­pülőjegy árát, akik utazási irodánál foglalták le azt… Lehet, a jövőben ez precedens lesz.

Ezek a szabályok, szempontok nemcsak most, a koronavírus-jár­vány alatt érvényesek, de a béke­időkben is, így érdemes megfogad­ni, és a foglalások előtt mérlegelni, mikor, hol, hogyan és mennyiért veszünk repülőjegyet, foglalunk szállást.