Mennyit ér az útlevelünk, ha szlovák?

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások után szinte alig van olyan hely a világban, aho­va most utazni lehet. A legtöbb ország be se engedi a turistákat, il­letve van pár ország, ahova szabad a belépés, ám ahhoz az érvényes útlevél mellett nyomós indok (pl. üzleti utazás) vagy negatív PCR-teszt is kell. És olyan is van, ahol újra – ideiglenesen – bevezették a vízumkényszert.