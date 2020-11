Menekülne? Ezek az országok teszt és karantén nélkül várják a turistákat

Bár nagyon kevés az olyan ország, ahova most negatív koronavírusteszt és karanténkötelezettség nél­kül be tudunk lépni, azért akad néhány ilyen a világban. És olyan is, ahova csak egy negatív teszt kell, azt felmutatva kezdődhet a nyaralás – annak, aki ilyen bizonytalan hely­zetben belevág egy utazásba.

Mivel az országhatárok többsége nyitva van, így akár pozsonyi, akár bécsi indulással is lehet foglalni repülőjegyet – mert a járatok egy része továbbra is üzemel, és hihetet­len, de egy, legfeljebb két átszállás­sal szinte a világ összes országába el tudunk repülni. Tisztában vannak a légitársaságok is a ténnyel, hogy a teszt és karanténmentes országokba van igény az utasok részéről, így na­gyon kedvező árakat kínálnak.

De melyek ezek az országok? Első­sorban egzotikus célállomásokról van szó. Az első a Dominikai Köz­társaság, ahova teszt és karantén nélkül utazhatunk, sőt, az ország most az év végéig ingyenes Covid- 19-biztosítást is kínál az oda ér­kező turistáknak. A legolcsóbb repülőjegy 535 euró, de sok iroda most is indít utakat a Dominikai Köztársaságba. Mexikó sem kér semmit az odalátogatóktól, csak egy feltételt kell teljesíteni, ez pe­dig az, hogy olyan biztosítással kell rendelkeznünk, amely tartalmazza az esetleges koronavírusos megbe­tegedéssel járó kiadásokat. A legol­csóbb jegy Mexikóba 311 eurótól kezdődik.

Zanzibárba és Tanzániába is teszt és karantén nélkül tudunk belépni, egyes utazási portálok éppen e cso­dás szigetről gondolják azt, az utazni vágyók menekülő-célállomása lesz. Ide utazva csupán egy regisztrációs űrlapot kell kitölteni. A legolcsóbb jegyek 540 eurónál kezdődnek.

Sokakat meglephet, de Törökország is a teszt- és karanténmentes övezet­ben van, azaz akár egy isztambuli kirándulást is szervezhetünk – igaz, ahogy az összes célállomás eseté­ben, visszafele fel kell mutatni egy negatív tesztet, de lehet, elég lesz egy gyorsteszt is a határon – ez fo­lyamatosan változik. Törökország is csak egy űrlap kitöltését várja az oda érkezőktől.

Costa Ricába november elsejétől utazhatunk teszt nélkül, a közép-amerikai országba utazóknak csu­pán egy űrlapot kell kitölteniük, illetve igazolni kell a biztosítást is, amely tartalmazza a koronavírussal kapcsolatos betegségekkel járó ki­adások fedezését is.

Van még néhány ország, ahova beléphetünk, ehhez egy negatív PCR-tesztet kell felmutatni. Ezek pedig Egyiptom, Jamaica, Jor­dánia, Belize, Panama, Egyesült Arab Emírségek, Maldív-szigetek és Franciaország tengerentúli te­rületei. Egyelőre nem tudni, a téli hónapokba milyen irányt vesz a járványhelyzet, januártól elképzel­hető, hogy még több ország dönt az óvatos nyitás mellett – egyre többet hallani arról, hogy a turizmus meg­mentése érdekében sok helyen, így a repülőgépeken, repülőtereken, határokon, szállodákban is bevet­nék a gyorsteszteket.