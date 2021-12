London, Róma, Brüsszel? Legfeljebb 22 euró a jegy

Ahogy az várható volt, a decemberi áremel­kedés után januárban tovább tart az akciók szezonja – annál is in­kább, mivel a koronavírus-variáns megjelenése újra bizonytalanságot hozott a turizmusba, így a légitár­saságok (is) kénytelenek rendkívül alacsony áron adni a jegyeket. A 18–47 eurós sávban 12 európai vá­rosba foglalhatunk jegyet.

Ha valaki a téli, kora tavaszi idő­szakban szeretne utazni, az minden bizonnyal ilyen, vagy ehhez hason­ló árakkal, akciókkal találkozhat, a jegyek és a szállások piacán is – ha a mostani variáns nem okoz egy ko­molyabb, oltottakat és oltatlanokat is érintő lezárást. Legyünk optimis­ták, és bízzunk benne, hogy a mos­tani pánik után napokon belül, ha még óvatosan is, de visszatérünk a nyitások időszakába.

Visszatérve a jegyárakra, januárban a legtöbb európai városba elutazha­tunk, legfeljebb 50 eurós áron. A legolcsóbb Berlin, ahova most 18 euró egy retúrjegy, meglepetésre most Amszterdam is befért a leg­olcsóbbak közé, 44 euró a jegyár, remélhetőleg a holland szigor janu­árban már nem fog tartani, így aki oda foglal, élvezheti a várost.

Ha a távolabbi célállomásokat nézzük, akkor jól látható ott is a csökkenés, a nyitó, vagy a nemrég nyitott országokba most akciós jegyárakkal csábítanák az utasokat – főleg a KLM, Air France kettős – nagyon sok helyre e páros kínál­ja a legolcsóbb jegyet. Ezek közül kiemelkedik Miami – ahol január­ban tökéletes az idő egy egzotikus nyaralásra –, ahova 386 euró a jegy, aki pedig a most nyitott Ázsia felé venné az irányt, annak Thaiföld a jó választás (Bangkok 457 euró, Phuket 611 euró – ott a szállások is rendkívül kedvezőek még a novem­beri nyitás után).