Külföldi turisták nélkül marad Magyarország

Szinte mindenkit meglepett a szi­gorú magyar ha­tárzár. Augusztus második felében már tudni lehetett, hogy lesz va­lamilyen intézkedés, de szakmai körökben is az a vélemény uralko­dott, hogy csak a déli országok felé lesznek szigorítások, Szlovákiából továbbra is korlátozások nélkül utazhatunk Magyarországra. Nem így történt...

Szinte mindenkit meglepett a szi­gorú magyar ha­tárzár. Augusztus második felében már tudni lehetett, hogy lesz va­lamilyen intézkedés, de szakmai körökben is az a vélemény uralko­dott, hogy csak a déli országok felé lesznek szigorítások, Szlovákiából továbbra is korlátozások nélkül utazhatunk Magyarországra. Nem így történt...

A nyári hónapokban már egyre több szlovákiai nyaralt Magyaror­szágon, és az őszi foglalási adatok is bizakodásra adtak okot. A szállo­dák, fürdők tervei szerint az év ele­jei kiesést az erősebb nyár, illetve az őszi hónapok valamelyest kompen­zálni tudták volna. Ugyan a magyar kormány a szlovákiaiakat is „kivéte­lezett” helyzetbe hozta, nevezetesen nem teljesen tiltott a határátlépés, ám turistáskodni nem mehetünk, kivéve, ha felmutatjuk a negatív tesztet, és már volt élő foglalásunk egy magyarországi hotelben. Mivel azonban a járvány hatására az em­berek leginkább az utolsó héten, hetekben, last minute foglalnak, a feltételeket csak kevesen tudják teljesíteni. Vagy ha tudnák is, nem akarják – hiszen mind többen mondják le a szeptemberi utazást. Pedig a magyarországi turisztikai szektor szolgáltatói abban bíztak, hogy ősszel elsősorban a közeli or­szágokból érkeznek a turisták, így a belföldi turizmus mellett ez bizto­síthat egyfajta mentőövet.

„Szeptemberben és októberben az előrejelzések szerint a legtöbb külföldi vendéget Csehországból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából fogadtuk volna” – mondta lapunknak Kozó Krisztina. A sár­vári Spirit Hotel igazgatóhelyettese elmondta, hogy a vendégek nagyon sajnálták a határzárral történt intéz­kedéseket, szerettek volna a Spirit Hotelben pihenni. A szeptember elejére tervezett pihenések több­ségét törölték. „A vendégeket arra buzdítjuk azonban, hogy a foglalá­sokat ne töröljék, hanem ha most nem vállalják be a tesztet, akkor egy későbbi időpontra foglaljanak át, ehhez mi biztosítjuk a rugalmas feltételeket. A hétfőn hozott, V4-es országok lakóival szembeni könnyí­tések hatását még nem látjuk, mi erről is tájékoztatjuk a vendégeket, és bízunk benne, hogy sokan vállal­ják a tesztet a pihenés érdekében” – tette hozzá Kozó Krisztina. Nemcsak Sárváron, de a Hévíz melletti Alsó­páhokon is hasonló a helyzet. „Sok foglalás volt bent a szlovák hosszú hétvégékre. Egyértelműen volt ér­deklődés a magyarországi utazás iránt. Jelenleg is van a hotelben szlovák vendég” – mondta lapunk­nak Sós Éva. A Kolping Hotel igazgatóhelyettese elmondta azt is, a határzár hírére a vendégek azonnal jelentkeztek, hogy nem tudnak most jönni. A foglalásokat egy későbbi időpontra halasztották a vendégek, de az időpontot ráér­nek később megjelölni majd.

A jövővel kapcsolatban mindkét szakember bizakodó. „Azt látjuk, hogy most még inkább rövid tá­von hoznak a vendégek utazással kapcsolatos döntést, még jobban felértékelődött a last minute fog­lalások szerepe. Ugyanakkor sok foglalás érkezik az őszi szünetre és az október 23-i hosszú hétvégére már magas a foglaltság, valamint nagy az érdeklődés karácsonyra és szilveszterre is. Jelenleg úgy tűnik, hogy szeptember hónap egyelőre elmarad az előző évektől, a last mi­nute foglalásokkal azonban bízunk benne, hogy az elmaradás nem lesz túl nagy” – mondta Kozó Krisztina.

Sós Éva szerint az utazási kedv megvan, az emberek szeretné­nek utazni, ez látszik a foglalási ada­tokból is. „Amint a szabályozások engedték, egyértelműen megindult az érdeklődés, és megvalósultak a foglalások. Hozzánk jellemzően hosszú hétvégére, néhány éjszakára érkeznek a családok. Az utazáshoz nem kötődik repülőjegy-vásárlás, így rugalmasabban tervezhető. Akár egy gyors döntéssel is útnak lehet indulni, ha a szabályozások engedik. Most a V4-es országok számára teszttel ugyan papíron van lehetőség utazni, de sajnos a nyara­lás árát a teszt ára nagyon megdrá­gítja, és így inkább a kivárás mellett döntenek a vendégek.”

Egyelőre nem tudni, meddig tart a határzár. A bejelentéskor leg­alább egy hónapos időszakról volt szó, hogy ez az uniós nyomásra csökken-e, vagy pont ellenkezőleg, meghosszabbítják, egyelőre senki sem tudja. Most csak annyi bizo­nyos, hogy szeptemberben szinte még mutatóba se lesznek külföldi turisták Magyarországon…