Jövőre drágábbak lesznek a nyaralások

Az utazási irodák már bemutatták a 2020-as katalógusaikat, ezzel pedig kezdetét vette az értékesítés első szakasza, a first minute, vagyis az előfoglalási akciók. Most akár 35-45 százalékos kedvezménnyel is foglalhatók a nyári utak, de vannak olyan irodák, amelyek további ajánlatokkal csábítják foglalásra az utasokat.

First minute

Az előfoglalási akciók az utóbbi években egyre vonzóbbak lettek. Ennek oka, hogy míg korábban a last minute és a first minute árak hasonlók voltak, addig az utazási irodák ma már igyekeznek magasabb, vonzóbb ajánlatokat kínálni éppen ilyenkor, a téli hónapokban. Sokszor még azt is megengedik, hogy az előfoglaláskor a nyaralás árának csak egy részét kelljen befizetni foglaláskor (néha csak 10-20 százalékot), a maradék összeget elég az indulás előtti hetekben.

A first minute legnagyobb előnye, hogy ilyenkor még a teljes kínálatból választhatunk, minden célállomáson van még hely, és a szállodák szobái is foglalhatók még, azaz szemben a last minute akciókkal, aki előfoglaláskor tervezi meg a nyaralását, az még válogathat kedvére. Ugyanez igaz az elérhető indulási időpontokra is, hiszen most még nincsenek tele a gépek, nincsenek olyan dátumok, amikorra már minden hely elkelt. További előny, hogy ilyenkor egy adott szállodában még több szabad szoba van, azaz ha családdal vagy baráti társasággal utazunk, akkor jobb előfoglalásban lekötni a nyaralást.

Elsősorban azoknak lehet jó az előfoglalás, akik olyan munkahelyen dolgoznak, ahol már az év elején meg kell tervezni a szabadságot, így kisebb a rugalmasságuk, akik egy konkrét célállomásra szeretnének menni (akár egy konkrét hotelbe), és nem szeretnének kockáztatni, hogy lesz-e oda és akkor last minute ajánlat. Ez utóbbiból – a mostani trendeket nézve – 2020-ban már kisebb lesz a kínálat, az árak is átlagosan magasabbak lehetnek (kivéve, ha kifogunk valami ultra last minute kedvezményt), de aki most még nem tudja, mikor és hol szeretne nyaralni, az jobban teszi, ha kivár.

Kedvezmények

Ha végigpásztázzuk a szlovákiai és a magyarországi utazási irodák honlapjait, látható, hogy a teljes árból jelenleg 20–45 százalékos kedvezményt kínálnak, némelyiknél a gyermekek „ingyen” utaznak (az ingyen egy eurós díjat jelent) – ez azt jelenti, hogy a legkisebbek csak a repülőjegy árát, valamint a repülőtéri adókat és illetékeket fizetik, a szállás számukra díjmentes (tegyük hozzá, a nyaralásoknál éppen ez a tétel a legkisebb, főleg akkor, ha családi szobát foglalnak). A kedvezmények mértéke fokozatosan csökken, az előfoglalási akciók végén, azaz márciusban már csak legfeljebb 20 százalékkal olcsóbban foglalhatunk nyaralást a 2020-as idényre.

Hova utazunk 2020-ban?

A szlovákiai turisták általában azokat a célállomásokat választják, amelyek már beváltak, és továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek azok az országok, hotelek, ahol lehetőség van all inclusive nyaralásra. Várhatóan 2020-ban is az idei évhez hasonlóan főleg Horvátországba, Görögországba, Törökországba, Spanyolországba, Egyiptomba, Olaszországba és Tunéziába utaznak a szlovákiaiak.

Drágulás

A várakozások szerint 2020-ban némileg drágulnak a nyaralások, ennek oka a nagyobb kereslet, a helyi szabályozások, az infláció. De vannak olyan célállomások – ide tartozik Törökország –, ahol akár jelentősebb áremelkedés is elképzelhető, hiszen idén nagyon sok turista választotta ezt az országot, a szállodák pedig ezen felbuzdulva megemelték a szobák árát, és a nagy igény miatti keresletből az utazási irodák is nagyobb hasznot remélnek, azaz – főleg főszezonban – kisebb kedvezményekkel, esetenként teljes áron kínálják majd ezeket az utakat. Árcsökkenésre csak akkor számíthatunk, ha valamilyen politikai vagy egyéb okok miatt elmaradoznának a turisták – ilyen lehet egy országon belüli konfliktus, terroristatámadás, de akár egy cápatámadás is visszafogja a keresletet, amire az irodák árcsökkenéssel reagálnak.

Biztosítás, sztornó

Mindegy, hogy előfoglalási kedvezménnyel foglalunk, vagy egy last minute ajánlatra csapunk le, minden utazás előtt kössünk utasbiztosítást (vagy kérjünk éves biztosítást – némely hitelkártyához adnak ilyen szolgáltatást a bankok), és lehetőség szerint sztornóbiztosítást is. Ez utóbbi a váratlan események miatti törlést téríti meg részben vagy egészben.