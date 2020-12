Így lehet most utazni: Isztambul, az utazásfüggők menedéke

Törökországba most is szabadon lehet utazni, a belépéshez csak egy formanyomtatványt kell kitölteni - A szerző felvételei

Kevés olyan ország van a világon, ahol most szívesen látott vendég lenne a tu­rista. Törökország azonban más politikát választott, oda most is szabadon lehet utaz­ni, a belépéshez csak egy forma­nyomtatványt kell kitölteni, ha ez megvan, akkor nem marad más hátra, mint a titokzatos vá­ros felfedezése – meglepetésekkel, érthetetlen megoldásokkal fűsze­rezve. Isztambulban járunk. Meg­néztük, milyen most turistáskodni, mennyi korlátozással, új keletű sza­bályokkal kell szembesülni annak, akik most utazik.

Kevés olyan ország van a világon, ahol most szívesen látott vendég lenne a tu­rista. Törökország azonban más politikát választott, oda most is szabadon lehet utaz­ni, a belépéshez csak egy forma­nyomtatványt kell kitölteni, ha ez megvan, akkor nem marad más hátra, mint a titokzatos vá­ros felfedezése – meglepetésekkel, érthetetlen megoldásokkal fűsze­rezve. Isztambulban járunk. Meg­néztük, milyen most turistáskodni, mennyi korlátozással, új keletű sza­bályokkal kell szembesülni annak, akik most utazik.

Nézze meg a helyszínen készült képeinket is!

Sokan vannak, akik már megunták a bezártságot, és legszívesebben útra kelnének – ez jól látható volt az isz­tambuli utcákon, ahol sok turistá­val lehet találkozni – nyilván messze nincs olyan tömeg, mint mondjuk egy éve, de a helyzethez képest nem tűnik kihaltnak, szellemvárosnak Isztambul. Napközben. Este nyolc­kor ugyanis az összes bolt bezár, és kilencig minden helyinek haza kell térni – ekkor lép érvénybe a kijárási tilalom. Csak a turisták ma­radhatnak, rájuk nem vonatkozik a kijárási tilalom (útlevelet ajánlott magunkkal vinni az utcára, és a visszaútra szóló repülőjegyet, mi­vel este bármikor igazoltathatnak a rendőrök). Még a főbb szabályok­hoz: kötelező maszkhasználat (az utcán is), éttermek, kávézók csak elvitelre kínálnak bármit is, zárva a vízipipabárok, kocsmák, mozik, de a bevásárlóközpontok nyitva vannak (ezek a mostani szabályok, ahogy a világon mindenhol, ezek bármikor változhatnak, lazítás vagy további szigor felé).

Napközben még szinte minden olyan, mint régen, lehet látogatni a mecseteket, bazárokat, látniva­lókat, hajózhatunk, utazhatunk, barangolhatunk a városban. Még akár azt is mondhatnánk, hogy ké­nyelmesebb így a városnézés – nin­csenek tömegek, szellősebb a város. Az első megpróbáltatást az okozza, hogy a turista időnként megéhezik, megszomjazik – és nincs hely, ahova beülhetne falni valamit, vagy akár csak egy kávéra. Pontosabban hiva­talosan. Ugyanis több olyan „titkos” helyre is bukkantunk, ahol lehetett asztalnál enni, sőt, még a vízipipá­ról sem kellett lemondani. Az egyik étteremben a titkos hely az emele­ten volt berendezve, ott ehettek a turisták. Hogy ne legyen gyanús, az ablakba felpakolták a székeket, így az utcáról egy rendes helynek tűnik, ám valójában a székek mögött a sza­bályszegő turisták ebédelnek, vacso­ráznak… Egy másik helyen pedig nem volt szabad asztal, este kilenc után sem… Igaz, ott sok helyi is volt, minden olyan volt, mintha tel­jesen békeidőket élnénk.

A bazári vásárlás is jó program, ott nincs korlátozás, tömeg se: viszont nagyon olcsó minden, a török líra gyengülése miatt (pl. 50 db. színes maszk 2 euró, 6 darabos kávés­csésze tányérral 2 euró, női színes kendők 1 euróért stb.). Az olcsó­ság igaz az ételekre is, csirkehússal töltött szendvics 1 euró, csirkés főétel, rizzsel 2 euró, pisztáciás baklava 0,30 cent stb. És a taxi is olcsó, 2-3 euróért szinte bárhova elvisz városon belül.

Este nyolckor félelmetes képet mutat a város, megjelennek a rend­őrök, sorban húzzák le a redőnyö­ket a boltok, eltűnnek el az embe­rek az utcáról, ami még egy órával előtte egy nyüzsgő utca volt, kicsit később már kihalt, csak a macskák szaladgálnak az utcán, no meg a tu­risták sétálgatnak.

A szállodák védett övezetnek minő­sülnek, hiszen ott turisták vannak, ám azért néhány „újdonsággal” ott is lehet találkozni: mindenhol mé­rik a lázat, a reggelinél egy kordon mögül kell mutogatni, mit szeret­nénk, és a személyzet teszi azt a tá­nyérra – még az üveges lekvárt is –, valamiért a szobákba csak műanyag vagy papírpoharat tesznek (ennek okát nem tudjuk megfejteni, hi­szen a lenti bárban, étteremben ha­gyományos, porcelánedényekben kínálják az ételeket), és a legtöbb helyen a medencék, spa-részlegek sem nyitnak, igaz, voltunk olyan hotelben, ahol az edzőtermet lehe­tett használni.

Összegezve elmondhatjuk, hogy ha valaki utazni szeretne, akár csak egy városlátogatásra, akkor most egy isztambuli kirándulás jó választás lehet: luxushotelek rendkívül ked­vező áron (5 csillagos hotel 30–40 euróért is), olcsó élet, nincs tömeg, és még az idő is jó. Persze, ha jön­ne, akkor a mai szabályok szerint hétköznap érdemes jönni. A város ugyanis még ennyi korlátozással is rendkívül hangulatos. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen út újra visszaadja az utazás szabadságát, ami egyre több embernek hiányzik. Ennek bizonyítékát a turistabarát Isztambul utcáin láthatjuk. Ők azok, akik még ilyen körülmények között is útra kelnek, még akkor is, ha hazatérve tesztre, karanténba kell menni. De legalább pár napra fellélegezhettek…

Isztambul, 2020 decembere