Foglaljon mielőbb nyaralást, augusztusban lejár a voucher

Ha idén utazni szeretnénk, érdemes már most nézegetni a szállásokat, az árakat, hiszen minél közelebb kerülünk a tényleges nyitáshoz, annál többe kerülnek a hotelszobák. - Fotó: pixabay

Ha valaki még a járvány kitörése előtt fizetett be utazásra (esetleg a nyári enyhí­tések alkalmával), ám elutazni már nem tu­dott, vagy visszakapta a pénzét, vagy pedig utazási utalványt, azaz vouchert kapott. Ez utóbbiakat idén lehet felhasználni, ám figyelni kell, mivel a törvény értelmében legkésőbb augusztus végéig fel kell használni azokat.

A múlt héten a gazda­sági minisztérium államtitkára, Ján Oravec is megerősítet­te: a kormány nem tervezi, hogy az utalványok érvényességi idejét meghosszabbítja. Vagyis továbbra is életben marad a szabály: fel­használni a nyári szünet végéig, augusztus 31-ig lehet, ha ez nem történik meg, akkor az utazási iro­dának 14 napon belül vissza kell térítenie a befizetett összeget, teljes mértékben (nem vonható le belőle semminem költség és illeték – pél­dául sztornódíj).

Ám az utazási irodák gazdasági helyzete nagyon gyenge a jelen helyzetben, így szakemberek sze­rint a visszafizetéssel is gond lehet – az irodáknak nincs annyi kész­pénztartalékuk, hogy saját forrás­ból ki tudják fizetni az ügyfeleket, akik végül nem veszik igénybe a szolgáltatást. További problémát jelent, hogy az irodák sok eset­ben már továbbutalták a légitár­saságnak, a helyi szolgáltatóknak, szállodáknak a befizetett összeget, és több olyan hotel is van, amely időközben csődbe ment, így an­nak a keretnek is végleg búcsút mondhatnak.

Az államtitkár tájékoztatása szerint az állam abban tudna segíteni, hogy speciális, az utazási irodákra szabott hitelt biztosít a szektornak, hogy ki tudják fizetni a befizetett összeget. Ez azért is jelentene nagy segítséget, mivel a kereskedelmi bankok a jár­vány kirobbanása után gyakorlati­lag teljesen beszüntették a hitelezést az idegenforgalmi ágazat szereplői számára.

A kérdés most azért is aktuális, mi­vel az utazási irodák még azt sem tudják, mikor nyitnak a határok, mikor emelkedhetnek a magasba az első charterjáratok. Így tervezni sem tudnak, hiszen sokan kivárnak, az utolsó pillanatban, de leginkább a nyitás bejelentése után fognak csak foglalni. Éppen ezért, akinek utazási utalványa van, amit szeret­ne kihasználni, annak a legjobb megoldás, ha mielőbb foglal, júliusi vagy augusztusi időpontra, mivel most még ezekre a dátumokra a legtöbb irodának van szabad kapa­citása, így idén már nem marad el a várva várt nyaralás.

A nyitás bejelentése után várhatóan az utasok megrohamozzák az iro­dákat, ezt igazolják vissza az utazási irodák szakemberei is – szerintük nagyon nagy az érdeklődés a nyári tengerparti nyaralások iránt, ám addig csak kevesen foglalnak, míg be nem jelentik az újranyitás dátu­mát. Az utazási irodák tapasztalatai szerint az érdeklődés leginkább a horvátországi, görögországi, egyip­tomi, törökországi, bulgáriai nyara­lások iránt van.