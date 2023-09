Ezekben az országokban vigyázzon az automatás készpénzfelvétellel

A pénzügyi szolgáltató összesítése alapján, a vizsgált országok közül a legdrágább, ha izlandi koronát szeretnénk felvenni, csaknem 5 százalékos illetéket kell extrán fizetni. Nem olcsó a török líra sem, ott 3,59%-os extrát „nyúl le” a bankautomata. A lista további országai már ennél lényegesen kedvezőbb díjjal számolnak, a negyedik Ausztriában már „csak” 1,23 százalékos a felár. Csehország az ötödik (1,20%), Horvátország a hetedik (0,80%), Görögország a 9. (0,78%), Szlovákia a 17. (0,28%), Olaszország pedig a 18. helyen végzett, 0,23 százalékkal, a listát Bulgária zárja, 0,13%-os eredménnyel.

Ha olyan országba utazunk, ahol euró a hivatalos fizetőeszköz, akkor érdemes még itthon vinni megfelelő mennyiségű készpénzt, felesleges ott használni a bankautomatát. Annál is inkább, mert lehet a százalékos mutató még nem is túl magas, ám előfordulnak országok, amelyek minimum díjat is felszámolnak, tranzakcióként – ez lehet 5, de akár 10 euró is. Azaz, ha csak 50 euróra lenne szükségünk, akkor akár 10–20 százalékát is bukhatjuk, egyetlen készpénzfelvétel miatt.

Azokban az országokban, ahol nem a közös európai fizetőeszközt használják, oda is érdemesebb eurót vinni, és azt átváltani egy pénzváltóban (lehetőleg olyan helyen, ahol jó árfolyamot kínálnak, kezelési költség nélkül). Ha mégis használni kell a bankautomatát, akkor érdemes megnézni több bankot is, mert némely országban egy-egy bank más és más extra költséget számol fel. És végül a legfontosabb, hogy ha már pénzt szeretnénk felvenni, sose kérjük az euróalapú elszámolást, mivel a külföldi bankok rendkívül előnytelen árfolyamot használnak, így nemcsak az extra illeték miatt lesz drága a készpénzfelvétel, de még az átváltás miatt is veszthetünk, akár 5–10 százalékot is.