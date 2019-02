Ezek a legszebb nemzeti parkok az USA-ban - Galéria

Az Amerikai Egyesült Államokban nemcsak hatalmas felhőkarcolók, metropoliszok, hanem számos fantasztikus nemzeti park és kanyon is várja az odalátogatókat. Több olyan nemzeti park is van, amely nincs is messze egymástól, így akár egyszerre többet is bebarangolhatunk.

Szabó Laci