Enyhülő szigor Ausztriában, Olaszországba már nem kell teszt

Egyre jobb hírek érkeznek az utazás világából – az utóbbi napokban szinte csak enyhítésről döntöt­tek az egyes orszá­gok, vannak helyek, amelyek újranyi­tottak, és olyan is, amely már teljesen eltörölte az összes korlátozást.

Egyre jobb hírek érkeznek az utazás világából – az utóbbi napokban szinte csak enyhítésről döntöt­tek az egyes orszá­gok, vannak helyek, amelyek újranyi­tottak, és olyan is, amely már teljesen eltörölte az összes korlátozást.

Olaszország

Olaszországban kedden megkezdő­dött az oltási igazolások általános használata, a dokumentum felmu­tatását kérik a legtöbb üzletben, a vendéglátóhelyeken és a közleke­dési eszközökön is. A külföldről érkezők beutazás előtti tesztköte­lezettségét pedig eltörölték. Az ol­tási igazolásnak legalább egy adag vakcina felvételét kell igazolnia. Az egy vagy két adag oltással bírók iga­zolásának érvényességét 6 hónapra csökkentették. Az emlékeztető oltás felvételét is bizonyító igazolás hatá­lyát határozatlan időre meg akarják hosszabbítani, de arról még nem született végleges döntés. Utóbbi hasznos lehet majd azoknak a kül­földieknek, akik kora ősszel kapták meg az emlékeztető oltást és a kö­vetkező hónapokban vagy nyáron akarnak Olaszországba menni.

Ausztria

Február 19-től a turizmus, vendég­látás és a kulturális szolgáltatások területén ismét visszaáll a 3G-sza­bály, vagyis az érvényes oltási, vagy gyógyultsági igazolás mellett, a 48 óránál nem régebbi PCR-teszt is­mét önmagában is érvényes belépő­nek számít, olvasható a good-deal.at szakmai portálon. Február 5-től az éttermekre, és egyéb vendéglátóegy­ségek esetében alkalmazott esti 10 órás zárórát éjfélre tolják. Ugyan­ettől az időponttól kezdve a nem ültetett formájú rendezvények lét­számkorlátját a jelenlegi 25 főről 50 főre emelik. Február 12-től felold­ják a kiskereskedelemben a 2G-sza­bályt: ettől az időponttól már nem kérik az üzletekben az oltási, vagy gyógyultsági igazolásokat. A frissen bejelentett intézkedések a beuta­zási szabályok területén egyelőre nem hoztak enyhítést, maradnak a jelenleg érvényes előírások, vagyis PCR-teszt nélkül csak a harmadik megerősítő oltással is rendelkezők utazhatnak be Ausztriába.

Hollandia

A holland kormány enyhítette a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legtöbb korlátozást. A rendelkezé­sek értelmében, a hetek óta tartó lezárások után, a kávézók, étter­mek, bárok, mozik, múzeumok, sportstadionok újranyithatnak, és fogadhatnak koronavírus-igazol­vánnyal rendelkező vendégeket. A vendéglátóegységeknek este 10- kor be kell zárniuk.

Dánia

Dánia a rekordszámú koronavíru­sos megbetegedés ellenére február 1-jétől feloldotta a még érvényben lévő járványügyi korlátozásokat. Így nem lesz kötelező a maszkviselés a közlekedési eszközökön és más nyil­vános helyeken, nem kérnek többé Green Passt a vendéglátóhelyekre, szabadidős és kulturális létesítmé­nyekbe történő belépéshez, nem korlátozzák a nyitvatartási időt.

Bali

Indonézia nyaralószigete, Bali a hét végétől újra fogadja a világ összes országából a látogatókat – közöl­ték tisztviselők hétfőn, több mint három hónappal azután, hogy be­jelentették, hogy a sziget csak egyes államok számára áll nyitva. Luhut Pandjaitan kabinetfőnök arról tájé­koztatott, hogy február 4-től a ko­ronavírus ellen beoltott nemzetközi látogatóknak továbbra is 5–7 napos karantént kell tartaniuk a beutazás után, csak ezt követően utazhatnak szabadon az országban.

Fülöp-szigetek

A Fülöp-szigeteken csaknem két év után, februártól feloldják a külföldi turisták és üzletemberek beutazási tilalmát, amivel egyrészt a megté­pázott turisztikai ágazatot szeretnék újraépíteni, másrészt jelzik vele a koronavírus-járvány enyhülését a szigetországban. Az ország feb­ruár 10-től újra megnyitja kapuit több mint 150 országból érkező utazó előtt, méghozzá vízummen­tességgel. A külföldi utazóknak a továbbiakban nem kell karanténba vonulniuk, ha megérkeznek a kor­mány által kijelölt központokba. Ez azonban csak akkor érvényes, ha a beutazó háromszorosan is beoltott, illetve az érkezés előtt elvégzett PCR-tesztje negatív – közölték az illetékesek, a Travelweekly.com cik­ke szerint.