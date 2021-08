Elszálltak a hotelárak a Magas-Tátrában

Felmerült a jövő hétvégén egy tátrai ki­rándulás, így azonnal nekiláttunk megnézni, mennyibe kerülnek a szállásárak. Az eredmény megdöb­bentő: a legolcsóbb négycsillagos hotel is csaknem 150 eurót kér egy éjszakáért, de olyan is van, amely 736 euróért ad ki egy szobát, egyet­len éjszakára.

Felmerült a jövő hétvégén egy tátrai ki­rándulás, így azonnal nekiláttunk megnézni, mennyibe kerülnek a szállásárak. Az eredmény megdöb­bentő: a legolcsóbb négycsillagos hotel is csaknem 150 eurót kér egy éjszakáért, de olyan is van, amely 736 euróért ad ki egy szobát, egyet­len éjszakára.

A nyár végével egyre többen dönte­nek úgy, hogy egy természetjárással, túrázással összekötött hétvégét töl­tenek el, erre az egyik megoldás a Magas-Tátra. Belföldi kirándulás, nem lehet drága – gondolnánk, mindaddig, amíg nem nézzük meg, menyibe kerülnek a szállásárak. Persze, továbbra is találunk apart­manokat, háromcsillagos hoteleket, de ezek ára is jelentősen nőtt, a ko­rábbi 50-70 euró helyett most leg­alább 100 euróba kerül egy éjszaka, és sok esetben ebben még a reggeli sincs benne…

Ha egy jobb minőségű, négycsilla­gos (vagy ötcsillagos) hotelben sze­retnénk megszállni, esetleg egy kis wellnesst is beiktatni a kirándulásba, akkor jóval többe kerül a hétvé­ge. 10, a Magas-Tátrában népszerű, és valóban jó minőségű hotel árait néztük meg, a jövő hétvégére, há­rom éjszakára. A legolcsóbb egy vá­rosi hotel (Poprádon), de ott is 147 euróba kerül egy éjszaka. Három másik hotel is van ebben az árkate­góriában, ám ezt követően nagy az árnövekedés. Három olyan hotel is van, amelyben a három éjszaka két főnek 1000 eurónál is többe kerül, 422 és 362 eurós szobaárral szá­molva az „olcsóbb” 1087 euró, míg a drágább 1265 euró két fő részé­re. Azon már meg sem lepődünk, hogy az egyetlen ötcsillagos hotel, a Csorba-tónál736 euró/éjszaka áron lás­ foglalható, azaz a kis kirándulás ára 2209 euró.

A járvány után sok helyen nőttek az árak, ám ilyen mértékű árnö­vekedés szinte példátlan. Csak illusztráció kedvéért, egy egyhetes törökországi, egyiptomi nyaralás, 5 csillagos hotelben, all inclusive ellá­tással, repülőjeggyel, illetékekkel is olcsóbb, mint némely tátrai hotel ára egyetlen éjszakára… Vagy szin­te bármelyik európai nagyvárosban találunk felennyibe kerülő ötcsilla­gos luxushotelt, de akár Ausztriá­ban is, ahol ugyanerre az időszakra sokkal olcsóbbak a hegyi négy- és ötcsillagos (wellness)hotelek. Nyil­ván, az árak növekedésében szere­pet játszik a hosszú hétvége, esetleg a magas telítettség, de ilyen mér­tékű áremelkedést szinte semmi sem indokol… Talán egy későbbi időpontban már megfizethetőek lesznek az árak.