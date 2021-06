Egyre közelebb a szabad nyár, a legfrissebb nyitási hírek

Immár hét országban fo­gadják el a szlovákiai oltási igazolványt, ezek pedig: Csehország, Ausztria, Lengyelország, Németország, Szlovénia, Horvátország és Bulgá­ria. Magyarország egyelőre kima­radt a listából, ám várhatóan már napokon belül már oda is utazha­tunk. Közben az európai és a világ országai is egyre több nyitási, belé­pési információt osztanak meg. A legfrissebb nyitási hírek.

Bár a nyitási feltételek mind több országban változnak, várhatóan az uniós Covid-19-útlevél bevezetését követően a mostaninál szabadabb lesz az utazás az unión belül – en­nek időpontja várhatóan legkésőbb július elseje.

Ausztria

Ausztria is megnyitotta a határait, azonban továbbra is szükség van a beutazás előtt egy elektronikus belépési nyilatkozat kitöltésére. Aki megkapta az oltás első dózisát (legalább 22 nap eltelt a vakcináció óta), vagy ha mindkettőt, az teszt és karantén nélkül utazhat Ausztriába. E nélkül 72 óránál nem régebbi PCR-teszt, vagy antigénteszt szük­séges, ez utóbbi nem lehet régebbi 48 óránál. A legtöbb helyen igazol­ni kell a védettséget.

Olaszország

Olaszország negatív PCR- vagy antigéntesztet kér a beutazáshoz. A korább hírekkel ellentétben még­sem elég a teljes oltottság igazolása az Olaszországba induló turisták számára. A hatályos olasz egészség­ügyi miniszteri rendelet speciális beutazási szabályokat állapít meg egészen július 30-ig. Ezek szerint az „EGT-tagállamokból (ideértve Szlovákiát) Olaszországba beutazó személy – függetlenül a védettségi igazolvány meglététől – az utazást legfeljebb 48 órával megelőzőleg elvégzett PCR- vagy antigénteszt negatív eredményének bemutatá­sára köteles, melynek hiányában 10 napos járványügyi megfigyelés­nek és karanténnak veti alá magát Olaszország területén. Emellett a beutazók még az utazás előtt köte­lesek kitölteni az European Digital Passenger Locator Form elektronikus adatlapot, mely ezen a több nyelven kommunikáló olda­lon érhető el.

Palma de Mallorca

Palma de Mallorca, a Baleár-szi­getek fővárosa készen áll a turisták fogadására, a tervek szerint június végéig a hotelek 95 százaléka újra megnyitja kapuit a vendégek előtt. Spanyolország múlt héten jelentet­te be, hogy június 7-e után bármely országból szabadon beutazhatnak a beoltottak, s ezzel újraindulhat a nemzetközi turizmus.

Horvátország

Horvátország további engedmé­nyeket tesz a nyári turisztikai sze­zon megmentésére, a csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhat­nak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezde­ményez az ügyben (közben már a szlovák igazolást is elfogadják) – írta a helyi sajtó vasárnap. A külügymi­niszteri találkozó apropóját az adta, hogy a hétvégén – idén először – megérkezett a horvát tengerpartra a Prága–Brünn–Pozsony–Buda­pest–Zágráb–Rijeka–Split között közlekedő cseh vonat, több mint háromszáz cseh, szlovák és magyar turistával, valamint harminc újság­íróval, akik között ott van kollégánk is. A járatra, amely júniusban és szeptemberben hetente háromszor, júliusban és augusztusban pedig na­ponta közlekedik majd, eddig már 35 ezer jegyet eladtak. Pénteken 85 ezer turista tartózkodott az ország­ban, ez közel négyszerese a tavalyi­nak. 2020-ban 22 ezer, 2019-ben – a világjárvány előtt – pedig 230 ezer turista volt ugyanebben az idő­szakban Horvátországban.

Törökország

Törökország is a nyitást tervezi, a szlovák állampolgárok, akik már teljes védettséget élveznek (a má­sodik dózis után eltelt 14 nap), és erről szóló igazolást fel tudják mu­tatni, teszt és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak az országba. A beutazás feltétele, hogy a turista az elmúlt 14 napban nem járt néhány, fertőzéssel sújtott országban (köz­tük Nagy-Britanniában).

(szl, MTI, Turizmus.com)