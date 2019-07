Csapdák a last minute utazásokban, avagy hogyan válasszunk jó nyaralást

Javában benne vagyunk a nyári utazási szezonban, aki utazni szeretne, de még nem foglalt tengerparti nyaralást, annak szinte már csak a last minute ajánlatok maradnak. De hogyan válasszunk jó last minute nyaralást, mire figyeljünk oda a foglalásnál?

A jó last minute nyaralásnak három ismérve van: a lehető legolcsóbb, a lehető legjobb minőségű legyen, úgy, hogy ne kell (jelentős) kompromisszumot kötni a minőségben.

Tervezés

Ha már eldöntöttük, hogy utazunk, akkor érdemes első körben meghatározni egy keretösszeget, és egy-két célállomást, ahol nyaralni szeretnénk. Illetve fontos azt is pontosítani, mikorra tervezzük az utazást: napokon belül, hetek múlva, vagy csak augusztus végén. Ugyanis más a stratégia, ha azonnali indulásra keresünk, és más, ha kicsit későbbi indulásra. Ha megvannak ezek a támpontok, akkor már kezdődhet is a tervezés. Mivel idén elég gazdag a kínálat, ezért érdemes kiválasztani néhány szállodát, és azok árait figyelni.

Minőség

Az előzetes szállodapreferencia azért is fontos, mert így elkerülhetjük azt, hogy az időszűke és a hirtelen döntés miatt nincs idő arra, hogy ellenőrizzük a szállás minőségét. Bár ez sokak szerint nem lényeges, ez csak addig igaz, amíg egy hotel korrekt szolgáltatásokat kínál – amint megjelennek a hotelszobában a hiányosságok, netán az ágyi poloskák, vagy ha csapnivaló az all inclusive szolgáltatás, esetleg a hotel személyzete kritikán aluli, akkor tudatosulhat, hogy mindez elkerülhető lett volna, ha előzetesen megnézzük a szálloda értékelését az interneten (ezekből mindez azonnal kiderül, így egy másik hotelt választunk, elkerülve a pocsék hotelt). Ezt, vagyis az előzetes ellenőrzést mindenképpen tegyük meg, e nélkül ne fizessünk be egyetlen utazásra se.

Mennyiért utaznánk?

Határozzunk meg egy keretösszeget, és nézzük meg, hogy mennyibe kerülnek azok a szállások, amelyek leginkább elnyerték tetszésünket. Ha megnézzük, mennyibe kerül a következő indulás, mennyi a jövő heti utazás, esetleg az augusztusi, akkor abból arra is következtethetünk, hogy a legolcsóbb az ultra last minute ár, ami jó eséllyel akkor is lesz, amikor mi utaznánk. Igaz, ha az árakat monitorozva kivárunk az utolsó pillanatig, akkor azt is kockáztatjuk, hogy elfogynak a helyek az adott szállodában. Például egy egyiptomi utazás, 4,5 csillagos hotelben, all inclusive ellátással (minden egyéb költséggel), jövő heti indulással 441 euró. Egy héttel később, ugyanez már 511 euró. Valószínű, hogy ez utóbbi ár az előző környékére csökken, egy hét múlva. Ez jó esetben 70 eurós megtakarítást jelent személyenként. Az internetnek hála ma már nagyon sok utazási ajánlat közül választhatunk, így ha véletlenül elfogynak a helyek, akkor még meg lehet nézni a közeli repülőterekről induló utazási akciókat is. Lehet, ugyanaz bécsi, pozsonyi, budapesti indulással sokkal olcsóbb.

Felejtsük el a kedvezményeket

Az utóbbi napokban sokat böngésztük az akciós utazásokat, számos akciós ajánlat landolt a postafiókunkban is, és ami ezekben közös volt, az a hatalmas kedvezmények mértéke. Volt, ahol 50–75 százalékkal volt „olcsóbb” az utazás, hogy ezzel is gyors (és sok esetben meggondolatlan) döntésre késztesse az utazni vágyókat. Némely oldal mindezt megtetézte azzal is, hogy már csak 2 vagy maximum 4 szabad hely van – hogy gondolkozás nélkül lecsapjunk az „akciós” ajánlatra. Hiszen kinek ne érné meg egy all inclusive nyaralás, 5 csillagos hotelben, féláron, vagy még annál is olcsóbban? Ám ha megnézzük, a kedvezmény tényleges mértéke még a tíz százalékot sem éri el, a hotel pedig botrányos minőségű, aki ott járt, mindenki azt tanácsolja: messziről kerüljük azt a szállodát. Ez is mutatja, hogy ha igazán jó minőségű last minute utazást keresünk, akkor mindig legyünk körültekintők, és a foglalás előtt mindent ellenőrizzünk le, hiszen nincs rosszabb egy rémálomba fulladó nyaralásnál.