Bali – a sziget, amely rabul ejt

Utunkat a vallási ceremóniákhoz használt illatos füstölők kísérik végig, amelyek még különlegesebbé és feledhetetlenebbé teszik ottlétünket. Összegyűjtöttük a legérdekesebb, legnépszerűbb látnivalókat.



Kuta

Kutáról minden turista hallott már, a reptér közelsége miatt a legtöbben át is utaznak rajta. A városrész leginkább az ausztrál turisták körében népszerű. Főutcáján egymást érik a szórakozóhelyek, amelyek előtt sötétedés után hatalmas mosollyal állnak a diszkók alkalmazottai, és igyekeznek mindenkit becsábítani különféle koktélakciókkal. A dübörgő zene, a hangulatos helyek teljesen elvarázsolják a turistákat, így nem meglepő, hogy azok sorra járják végig a szórakozóhelyeket, mintha csak kötelező lenne. A helyiek kedvességének és közvetlenségének senki sem tud ellenállni, a fiatalok épp úgy, mint az idősebbek, hajnalig ropják a táncot, sokszor pedig a színpadra is felmerészkednek, és felváltják a zenekarok énekeseit egy-egy szám erejéig. A 15 perc hírnév itt aztán mindenkinek jár.

Kutában napközben is hemzsegnek a turisták, az utcákon egymást érik a masszázsszalonok, ahol akár 3-4 euróért egyórás balinéz masszázsra is befizethetünk. Ha pedig szalmakalapot, trikót, szuvenírt vagy egyéb csecsebecsét szeretnénk, akkor sem kell kétségbeesni, hiszen rengeteg árus kínálja portékáját. A kofák eléggé rámenősek, a legtöbbször ők maguk alkudják le az árakat a vásárlónak. Marketingjük nagyon szórakoztató. Sok szempont alapján áraznak, van például reggeli és esti (zárás előtti), szerencsét hozó és nászutas ár is. Ez a hely valódi mennyország azok számára, akik szeretnek alkudozni.

A tengerpartot egy betonfal és kisebb kapuk választják el a várostól. Amint a partra érünk, máris kigyúrt srácok társaságában találjuk magunkat, s ha elfogadjuk az ajánlatukat, akkor még szörfözni is megtanítanak bennünket. A nagyjából 6 eurós ár tartalmazza a szabadtéri „elméleti” tudnivalókat és a gyakorlati oktatást, ez utóbbi 2–4 óra szörfdeszkahasználatot jelent. A hullámok legtöbbször tökéletesen alkalmasak a kezdő hullámlovasok számára: nem túl nagyok, de ahhoz elegendőek, hogy biztonsággal próbálgathassa szárnyait bárki, akár 3-4 éves gyerekek is. A víz ugyanis viszonylag lassan mélyül. Érdemes megvárni a délután 6 órát, akkortájt van a naplemente, ami majdnem minden este más és más színű ruhába öltözteti az égboltot, a tengert és a tájat.



Ubud

Ubud a sziget művészeti központja. Ide érkezve mintha egy egészen más országba csöppentünk volna. Szinte minden háznak, épületnek gyönyörű faragott kapuja van. Ebben a sziget közepén található városban van a művészpiac, ahol szebbnél szebb kézműves termékek közül lehet válogatni, álomfogóktól kezdve kókusztálakon át a selyem kimonókig minden van. Alkudozni itt is ügyesen lehet. A vásárlás fáradalmait pedig hangulatos kis kávézókban lehet kipihenni, amelyek egytől egyig egyedi dizájn alapján vannak berendezve, gyönyörű növényekkel még családiasabbá varázsolva. A nagyobb, forgalmasabb utcákon sétálva egymást érik a galériák, amelyekben gyönyörű képek és szobrok várják gazdáikat. Balin rengeteg templom található, ám ezekbe csak úgy lehet bemenni, ha szárongot (derekunkra tekert kendőt) viselünk. Aki inkább egy kis csendre, nyugalomra vágyik, annak is tökéletes állomás Ubud, hiszen csupán 5-10 percet kell sétálni ahhoz, hogy az élénkzöld rizsteraszok egyikén találjuk magunkat. Séta közben egy-két árus keresztezi utunkat, akik frissen köpült kókuszolajat, illetve szárongot árulnak. De az sem ritka, hogy friss fiatal kókuszdióval kínálnak, és nagyon szívesen kezdeményeznek beszélgetést bárkivel. Kedvességük és nyíltságuk sokakat megijeszt, pedig csupán őszinték és kíváncsiak. A naplementék itt is egészen elképesztők. Az élet itt sem áll meg este, különböző tradicionális balinéz táncestek közül lehet válogatni, amelyeket fantasztikus környezetben, helyenként templomokban rendeznek. A nők és férfiak erős és kifejező sminkjei, valamint rendkívül díszes ruháik és hangszeres zenéik egészen különleges hangulatot teremtenek.



Rafting

A természet és az adrenalin szerelmeseinek tökéletes kikapcsolódás a vadvízi evezés, amely nagyjából háromórás program. A rafting során egy fantasztikus folyószakaszon evezhetünk le, miközben helyenként egészen háborgó vízen manőverezhetünk, pihenésképp pedig egy gyönyörű vízesésben frissülhetünk fel. Evezés közben rizsföldek és hatalmas pálmafák övezik utunkat. A néma csendet olykor egy-egy nagy csattanás zavarja meg, ilyenkor hatalmas kókuszdiók zuhannak a földre, és azok becsapódását halljuk. Ha szerencsések vagyunk, néhány különleges színes madarat is láthatunk a fejük felett elrepülni. A vadvízi evezés nehézségi foka attól függ, hogy melyik évszakban érkezünk Balira. November és február között esős évszak van, így a folyók is megduzzadnak, emiatt erősebb a sodrás, de izgalmasabb az evezés. Március és november között, különösen augusztustól sekélyebbek a folyók, így kevésbé erős a sodrás. A vízitúra végén svédasztalos ebéddel várják a turistákat, helyi finomságokat lehet fogyasztani, például nasi gorenget (sült rizs) vagy mie grenget (sült tészta).



Amed

A sziget legkeletibb és egyben legvarázslatosabb csücske Amed, egy apró halászfalu az Agung vulkán lábánál. Bali ezen részét a turisták leginkább a naplemente és napfelkelte miatt keresik fel. Nem véletlen, hiszen a felkelő nap vörösre festi az óceán vizét. Mindezt akár az ágyból is csodálhatjuk, hiszen Amedben a legtöbb szállást úgy építették meg, hogy az ablakok a tengerre nézzenek. Így akár a reggeli kávét kortyolgatva az ágyból is gyönyörködhetünk e természeti csodában. A halászfalu partszakasza a felszíni búvárkodás szerelmesei körében is nagyon népszerű. Érdekessége, hogy a homok itt nem sárga vagy fehér, hanem a közeli vulkán miatt fekete. Az Agung tűzhányó egyébként a mai napig aktív, legutóbb 2018 nyarán lövellt ki vulkáni hamut, ekkor néhány napra lezárták Bali repterét, és evakuálták a környező apró falvakat, de valódi kitörés nem történt.



Sukasada

Ennek az apró falunak a neve abszolút ismeretlen a legtöbb turista számára, pedig különleges természeti kincsek övezik. A Bali északi részén lévő településtől, Lovinától csupán néhány kilométerre található, és szálláshelyekből is csupán maximum 10 működik itt. Az óriási rizsföldeknek és a gyönyörű vízeséseknek köszönhetően mesébe illő tájon sétálhatunk, merthogy itt nincs szükség autóra vagy robogóra, gyalog is felfedezhetjük a környéket. Séta közben sosem tudhatjuk, milyen csodába botlunk. Előfordulhat például, hogy egy szálláshelyet szeretne megnézni a turista, és az átlagosnak hitt kert helyett lenyűgöző, egy 50-60 méter mély völgyre nyíló kilátással találja magát szembe. Térképre itt nincs szükség, hiszen a legtöbb apró vízesést nem is tüntetik fel. Ennél sokkal célszerűbb a helyiektől útbaigazítást kérni, akik szívesen segítenek, hiszen a fantasztikus látnivalók, a megannyi élmény mellett éppen az itt élők kedvessége az, ami elvarázsolja a turistákat.