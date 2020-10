Átverés vagy „csak” nyomásgyakorlás?

Sajnos a járvány sem tisztította meg az utazós piacot az átverésnek is minősülő gyakorlatoktól. Bár az uniós szervek már több büntetést is kiróttak e megtévesztő módsze­rek miatt, továbbra is megannyi oldalon találkozhatunk velük. Még a legnagyobb foglalóoldalaknál, lé­gitársaságoknál is fel-felbukkannak. Éppen ezért, ha a jövőben foglalni szeretnénk, akkor mindig legyünk határozottak, óvatosak, és semmi­képp se engedjünk a nyomásgya­korló technikáknak.

A leggyakrabban előforduló mód­szer a hamis kedvezmény. Nem ritkák a 80–90 százalékos kedvez­mények, legalábbis ez szerepel az ár fölött. Most valóban sokkal olcsób­bak a szállodák, mint korábban, de ilyen áron egyetlen hotel sem kínál szobát. A valós ár valahol a 30–50 százalékos tartományban van – egy másik oldalon ez ki is derül, ott ugyanezt a hotelt, azonos dátu­mon 33 százalékos kedvezménnyel kínálják. A magas százalékkal azt akarják elérni, hogy mindenkép­pen foglaljunk, és azon az oldalon, hiszen ez egy soha vissza nem térő alkalom…

Jelenleg 33-an nézik az ajánlatot – ez pedig egy másik módszer, ami azt sugallja, hogy gyorsan kell foglalni, hiszen lehet, hogy lemaradunk, ha ilyen sokan vannak azok, akik bár­melyik pillanatban lecsaphatnak az ajánlatra. Pont ugyanakkor, pont abban a szállodában, pont ugyan­azon az útvonalon (ha repülőjegyről van szó)… Mint korábban kiderült, ez a mondat mindig megjelenik, a számot, hogy mennyien nézik a szállást/repülőjegyet véletlenszerűen illeszti oda az algoritmus, általában a 20–50 közötti tartományból vá­laszt egyet, hogy jelenleg mennyien „nézik” az ajánlatot.

Már csak 1-2 szabad szoba, repülő­jegy van ezen az áron. Ez még igaz is lehet néha, de jellemzően ez is csak egy nyomásgyakorlás, hogy ne halogassuk a foglalást, hiszen lema­radunk a szuper akcióról.

Utoljára 1 órája foglalva. Ez pedig minden szállodánál megjelenik, a cikk írása pillanatában is (1–5 óra közötti sávban váltogatva), mintha most olyan sokan foglalnának ho­telszobát – ebből is látszik, hogy ez is csak egy kamu…

Exkluzív akció, csak nálunk! – hir­deti egy újabb szöveg, de kis utá­najárással láthatjuk, hogy ugyanaz az ár máshol is megtalálható, egyik oldalon 40 százalékos kedvezmény­ként feltüntetve, egy másikon 75 százalékos akció villog az ajánlat fölött, míg egy harmadikon 84 szá­zalékos kedvezményt hazudnak…

A fenti példák is jól mutatják, hányféle módszert alkalmaznak az utazási oldalak, szállodák, légi­társaságok, hogy elérjék, a lehető leggyorsabban foglaljunk. Ezért, ha a jövőben ilyennel találkozunk, hagyjuk figyelmen kívül, foglalás előtt érdemesebb átnézni az ajánla­tokat, és ott és akkor foglalni, ahol a legkedvezőbb az ár.