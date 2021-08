All inclusive nyaralás már 266 eurótól!

Ahogy véget ér a nyári főszezon, egyre több szálloda csökkenti az árakat, ami azt jelenti, hogy a ten­gerparti, all inclusive nyaralásokat árusító utazási irodák is jelentősen kedvezőbb áron értékesítik ezeket az utakat.

Megnéztük, hogyan alakultak az árak, milyen akciós ajánlatok van­nak augusztus végén, szeptember első felében, és az eredményeken mi is meglepődtünk. Ahogy a táb­lázatból is jól látható, a bulgáriai nyaralások ára nagyot zuhant, egy négycsillagos hotelben, all inclusive ellátással, csupán 266 euró az egy­hetes nyaralás (az árak véglegesek, minden adót és illetéket tartalmaz­nak – egy főre szólnak, kétágyas elhelyezés esetén). A második és a harmadik legolcsóbb nyaralást is Bulgária kínálja, 267 illetve 331 euróért.

Korábban a törökországi nyaralá­sok augusztusban és szeptemberben még bőven 600 euró fölötti áron voltak, most azonban már 350 euró­tól foglalhatunk utazást, all inclusive ellátással, ami mindenképpen vonzó ár. Sőt, akár ultra all inclusive ellá­tást kínáló hotelben is nyaralhatunk, 500 euró alatti áron (482 €). Való­színűleg az árcsökkenésben a helyi tüzek is szerepet játszottak, ám a hí­rek szerint már sikerült megfékezni a lángokat, így, ha szeptemberben utazunk, akkor ismét a felhőtlen nyaralásban lehet részünk.

Spanyolországban sem kell már vagyonokat fizetni egy all inclusive nyaralásért, a legolcsóbb 421 euró, tokkal-vonóval, de akár a Kanári-szigetek felé is vehetjük az irányt, ott egy négycsillagos hotel 543 eu­rót kér az egyhetes nyaralásért.

Meglepő módon Egyiptomba nem csökkent jelentősen az ár, de ott is nagyon jó ár/érték arányban nya­ralhatunk, a legolcsóbb 442 euró, míg a legdrágább 881 euró – igaz, ez utóbbi ultra all inclusive, egy rendkívül jó hotelben (kipróbáltuk, csak jót tudunk róla mondani). A keresések során csak jó minősé­gű, négy- és ötcsillagos szállodák közül válogattunk, tehát elképzel­hető, hogy a táblázatban szereplő utazási ajánlatoknál vannak olcsób­bak is (igaz, rosszabb minőségű hotelekben). Az utazás időszaka augusztus 25-től szeptember 20-ig terjed, pozsonyi, bécsi, budapesti és prágai indulással.