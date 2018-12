All inclusive nyaralás Egyiptomban, 7 éjszaka: 310 euró!

Ha karácsony előtt még egy kis nyaralásra vágyik, nagyon jó minőségű all inclusive szállodában, akkor van egy last minute akció, amit érdemes megfontolni: 7 éjszaka, all inclusive ellátás, 4*-os hotelben, tokkal vonóval csak 310 euró.

Szabó Laci