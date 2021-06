13 városba repülhetünk 30 euró alatti áron

Már emelkednek a sorompók az uniós határokon, egyre több ember számá­ra lesz elérhető az utazás szabadsága, a repülés. Meg­néztük, mennyibe kerülnek most a legolcsóbb repülőjegyek a népszerű célállomásokra, ha a nyári vagy az őszi hónapokban szeretnénk utazni. Ahogy az alábbi táblázatból is jól látható, még nagyon sok olyan célállomás van, ahova rendkívül kedvezőek a jegyárak, 7 városba legfeljebb 20 euró a retúrjegy, de 50 euró alatti repülőjeggyel is csaknem 30 nép­szerű nagyvárosba, tengerpartra is ellátogathatunk. Szóval csak válasz­tani kell.