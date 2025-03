Tökéletes Pink Floyd-illúzió kengurukkal

Csaknem teltház volt a Tipos Arénában - amelyet hokimeccsek idején Ondrej Nepela Téli Stadionnak neveznek – , az érkezőket figyelve kissé megnyugodtam, mert húsztól hetvenig terjedt a skála. Ezek szerint nálunk sem felejtették el a Pink Floydot, ezt a saját világot felépítő brit zenekart, akik a hetvenes években „trendivé“ tették a progresszív rockot. Méghozzá úgy, hogy (két utolsó albumukat leszámítva) nem kötöttek zenei kompromisszumokat.

Rocktörténeti gyorstalpaló

Zsenialitásuk lényege talán úgy fogalmazható meg, hogy mindenki másnál ügyesebben vegyítették az experimentális megoldásokat a klasszikus rockzenei elemekkel. Nem csupán „lila“ kísérletezők voltak, hanem egy valódi rockzenekar is, remek dalokkal.

Hozzánk sosem jutottak el, a szlovákiai rajongóknak Prágába kellett zarándokolniuk 1994-ben, hogy lássák őket – először és utoljára. Úgyhogy abszolút érthető az ausztrál tribute-zenekar iránti hatalmas érdeklődést, akiket egy idősebb kollégám immár negyedszer nézett meg. Merthogy gyakran megfordulnak nálunk (is). De mivel én rühellem a tribute-zenekarokat, és túlságosan sokat jelentett nekem egykor a Pink Floyd ahhoz, hogy kockáztassak, mindeddig ignoráltam őket. Nos, rosszul tettem. Ezen az estén ugyanis kiderült, hogy igenis, lehet művészet mások dalainak interpretálása.

Ízléses múltidézés

Az ausztrál Pink Floydot úgy reklámozzák, hogy maga David Gilmour is elismeri őket, sőt, felléptek az ötvenéves születésnapi buliján. Ez enyhe csúsztatás, mivel a Pozsonyba érkező csapat tagjai legfeljebb alsó tagozatosok lehettek abban az időben. Viszont olyan tökéletes illúziót keltettek, hogy egy szavunk sem lehet. Valami ilyesmit érezhettek anno az első rocksztár, Liszt Ferenc rajongói, akik már nem a mestertől hallották a Liszt-műveket, hanem egy másik virtuóz zongorista előadásában. Ha az emberiség túléli az elkövetkező nyolc-tíz évet, talán ez lesz a könnyűzene hőskorának egyetlen megjelenési formája, és bevett gyakorlattá válik az ikonikus dalok mások általi előadása. Az ausztál múltidézők kiváló zenészek (hat hangszeres, egy énekes és három vokalista lány, akik a The Great Gig In The Sky-ban egyenként is bizonyítanak), a projekt meggyőző fényshow-t mozgósít, lézernyalábokkal, szellemes háttérvetítéssel, és a legkorszerűbb hangtechnikát pakolva fel a színpadra, amitől újjáélednek az 50 éves számok. A Pink Floyd tagjai megszállott technikaőrültek voltak - belegondolni is borzongató, mihez kezdenének a mai lehetőségekkel.

Az ausztrálok főleg a három legnépszerűbb lemezről (Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall) válogattak, de nagy meglepetésemre elhangzott egy dal a Syd Barrett-korszakból is, az Astronomy Domine a Pink Floyd első, 1967-es albumáról, amely ma is megdöbbentően korszerűnek hat – akár a szintén ausztrál King Gizzard & the Lizard Wizard repertoárjába is beférne.