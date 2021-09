Sorozatdaráló – Lelki élveboncolás

Ingmar Bergman tévésorozatának 1974-es bemutatása drasztikus hatással volt a svédországi párkapcsolatokra: a bemutatását követő évben látványosan megnövekedett az országban a válások száma. Erősen kételkedem abban, hogy az HBO-féle Jelenetek egy házasságból hasonló hatást érne el bárhol a világon, és ennek azon egyszerű oka van, hogy ez messze nem annyira a házasság intézményéből kiábrándult mű, mint az eredeti volt. Az izraeli Hagai Levi – olyan pompás sorozatok megalkotója, mint a Terápia és A viszony – nem elégedett meg azzal, hogy modern környezetbe helyezte Bergman történetét és karaktereit, hanem teljesen átértelmezte. Míg Bergmant leginkább a házasság és a monogám életmód ára érdekelte, azok a lemondások és kompromisszumok, amelyeket ezért hajlandók vagyunk megtenni, addig Levi inkább azt akarja elmesélni, milyen drasztikus törést tud okozni két ember életében egy válás, és milyen fájdalmas utóhatásokkal járhat. Ha azt mondjuk, hogy az eredeti sorozat házasságellenes volt, a mostani pedig házasságpárti, akkor eléggé leegyszerűsítjük a dolgokat, viszont nem állunk annyira messze a valóságtól. Persze nem fognak párok tömegei az oltár elé állni az új Jelenetek egy házasságból epizódjait látva, de azt talán elérheti a sorozat, hogy egy problémákkal küzdő pár kétszer is átgondolja, biztos a válás-e a legjobb megoldás.

- Képarchívum

Levi alaposan megvariálta a karaktereket is, és nemcsak annyiban, hogy Jessica Chastain figurája kapta az eredeti sorozat legtöbb férfi tulajdonságát/történetszálát, Oscar Isaac pedig a nőét, hanem ezenfelül is sokat finomított a figurákon. Számára fontos, hogy a karakterei minden hibájukkal együtt szerethetők legyenek, míg Bergmant nem érdekelte, ha megutálod a főhősét. Jessica Chastainen és Oscar Isaacen kívül a sorozatban alig vannak más szereplők, így elképesztő súly nehezedik a vállukra, és jó látni, hogy ez a hatalmas felelősség mindkét színészből a legjobbat hozta ki. Jeleneteik érzelmileg annyira intenzívek, hogy elképzelni is nehéz, milyen volt őket leforgatni, hiszen már nézni sem könnyű. A Jelenetek egy házasságból nem fog jólesni azoknak, akik darálni szeretik a sorozatokat. Annyira tömény, hogy egyszerre egy, maximum két epizódnál többet megterhelő megnézni belőle. Levi nem megy el amellett, hogy a nemi szerepek a nyugati országokban sokat változtak az elmúlt ötven évben, ugyanakkor megmutatja a nagy felvilágosultság mögött időnként rejlő képmutatást is a rendkívül okos szkriptjével. Levi a Terápia során megtanulta, hogyan lehet minimális eszköztárral maximális érzelmi hatást elérni, és ezt az erényét tökéletesen csillogtatja meg az új sorozatában. A Jelenetek egy házasságból egy viszonylag egyszerű szerkezetű, elsősorban a főszereplői játékára építő széria, ami az őszinteségével és az intimitásával mégis óriási erővel képes hatni a nézőjére.