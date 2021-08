SOROZATDARÁLÓ: Kedves örökbefogadó párnak gyerek kerestetik!

Az Apple TV+ romantikus vígjátéksorozata, a Próbálkozások képes csupán azáltal is kitűnni a műfaj egyéb darabjai közül, hogy meglepően realista megközelítésű. Hősei nem valamilyen filmekben divatos foglalkozást űznek: egyikük egy autókölcsönző cég telefonszolgálatán dolgozik, a másik pedig angol nyelvet tanít a Londonba szakadt külföldiek csóróbbik felének (mondván, a gazdagabbak ennél úgyis jobb nyelviskolát választanak). Furcsa módon a sorozat ismeri az anyagi problémák fogalmát, és foglalkozik is vele: az egyik legszórakoztatóbb epizódban hőseink elvisznek London belvárosába turistáskodni két gyereket, és kétpercenként csodálkoznak rá arra, mi mennyibe kerül. Csupa olyan helyszínt járunk be, ahol két teljesen hétköznapi, nem túl jó, de azért nem is szegény családból érkező londoni fiatal amúgy is megfordulhatna. Itt senkinek a lakása sem olyan pöpec, hogy akár díszlet is lehetne a Jóbarátokban. Ez a földhözragadtság adja a Próbálkozások legfőbb báját, hiszen már az első epizódtól úgy érezzük, hogy a hősei, Jason és Nikki (Rafe Spall és Esther Smith) olyanok, mint egy jó fej, aranyos baráti pár a szomszédból, akiket áthívunk időnként grillezni. A helyszín London egyik filmesek által kevésbé kihasznált része, Camden Town, amitől a sorozat rendezője, Jim O’Hanlon alig ötpercnyi távolságra lakik, így nem csoda, hogy hitelesen tudja visszaadni a bájos városrész energiáit és vibrálását. O’Hanlon szerint a Próbálkozások azért jó, mert egyszerre vicces, valódi, melegszívű és bárki érezheti úgy, hogy ezek a történetek akár vele is megtörténhetnének. Nem nagyon szoktam egy kritikában idézni az alkotó véleményét a saját munkájáról, csakhogy ezúttal pont telibe találta azt, amit amúgy is írtam volna.

A földhözragadt megközelítésre itt azért is szükség van, mert a meddő párok problémája így, ebben a kisrealista megközelítésben hat igazán. Jason és Nikki az örökbefogadásban találja meg azt az utat, amit folytatni szeretnének, a sorozat pedig végigkíséri őket ezen a hosszan tartó és egyáltalán nem könnyű folyamaton. Bár a főhősök gyerekvállalása áll a középpontban, a Próbálkozások szerencsére nem kizárólag erre fókuszál. Nagy energiákat fordítanak Jasonék családjának, baráti körének, sőt még munkatársainak bemutatására is, így pedig egy idő után tényleg úgy érezzük, mi is egyike vagyunk ennek a helyes, bár kissé diszfunkcionális társaságnak. Az alkotók ügyesen keverik a helyzet- és jellemkomikumot, a dialógusok pedig egyenesen briliánsak, így az, hogy a sorozat formailag csak az alapokat nyújtja, nem lesz zavaró: a komédiák úgysem a formai kísérletezésekről híresek. A Próbálkozásokat nézve részről részre jobban megszeretjük a szereplőket, és nem szívesen szakadunk el tőlük. Szerencsére nem is kell, mert mostanában rendelték be belőle a harmadik évadot.