SOROZATDARÁLÓ: A szalonrasszista, szexista szuperhős: Peacemaker

A rendező – aki jelenleg egyetlenként készíthetett Marvel és DC univerzumhoz tartozó filmeket is – így kötött ki Peacemaker karaktere mellett, akit a tavalyi The Suicide Squad – Az öngyilkos osztag forgatásán szeretett meg annyira, hogy a pandémia idején unalomból írt neki egy saját sorozatot. A filmben a John Cena által alakított Peacemaker még csak egy vicces izomagy mellékszereplő volt, akinek a hátteréről nem tudhattunk meg sokat. Sőt, talán azt is joggal gondolhattuk, hogy ő csupán egy egyfilmes karakter, ugyanis a játékidő vége felé nemcsak csúnyán meglőtték, hanem még egy fél épület is ráomlott. Innen szép nyerni, de emberünknek sikerült a csoda.

A Peacemaker első része néhány hónappal a Suicide Squadban történtek után veszi fel a fonalat, hősünk egy kórházban tér magához több hónapnyi kóma után. Maga is csodálkozik, hogy nem tartóztatják le rögtön, és simán kisétálhat onnan, de az öröme nem tarthat sokáig: egy titkos akción dolgozó csapat keresi fel, és jelzik neki, ha nem akar visszamenni a böribe, nekik kell melóznia, méghozzá bérgyilkosként.

A Peacemaker leginkább azoknak ajánlható, akik már a tavalyi The Suicide Squadot is szerették, ugyanis James Gunn itt is megőrizte azt a fajta humort, amely ott olyan jól működött. A különbség főképpen abban rejlik, hogy ezúttal kimaradtak a grandiózus akciójelenetek, és a cselekményvezetés inkább karakter-, nem pedig sztoriközpontú. Ez persze teljesen érthető egy nyolcrészes sorozat esetében, ami ugyan Peacemakerről kapta a címét, ám valójában nemcsak róla, hanem a vele dolgozó csapatról is szól, ők mind majdnem annyira fontos figurák, mint maga a címszereplő. Gunntól szokatlan módon a sorozatnak némi politikai töltete is van, de ez sosem megy a szórakoztatás kárára: a szélsőjobbos háttérrel bíró Peacemaker karakterén keresztül a rendező azt vizsgálja, hogyan lett az amerikai nemzet az utóbbi néhány évben annyira megosztott, és kissé naivan felteszi azt a kérdést is, van-e még arra esélyünk, hogy ezt a megosztottságot megszüntessük. Persze ez csak a hátteret adja, a Peacemaker ugyanis elsősorban a parazitás/inváziós sci-fiket keveri a Kick-Ass-féle wannabe szuperhősködők/önbíráskodók ténykedésének humoros bemutatásával, mindezt ráadásul okos karakterábrázolással és fergeteges humorral teszi.

A Sorozatdaráló rovat fennállása óta mostanáig egyszer sem említettem a főcímet, csakhogy a Peacemakerben ez annyira ütős lett, hogy nem mehetek el mellette szó nélkül: ez a kis táncos videó gyakorlatilag megunhatatlan, és rögtön a sorozat világába varázsol bennünket. James Gunn a Peacemakerrel újfent bizonyítja, hogy Taika Waititi mellett ő az egyetlen igazán eredeti hangú rendező, aki jelenleg a szuperhősfilmek terepén mozog, és ezt a tudását egy sorozatban ugyanúgy tudja használni, ahogy a filmjeiben.