Kamaratörténetek függőségekről, traumákról

Lesújtó vagy könnyed?

Krekovič Beck Tímea beszámolt néhány szlovák olvasói reagálásról is, amelyeket szerinte két csoportba lehet sorolni. Az egyik tábor számára a regény érzelmileg nagyon lesújtó, míg mások ironikusnak, könnyednek tartják. Karafiáth Orsolya elmondta, hasonló visszajelzéseket kapott Magyarországon is. Azt vette észre, hogy a traumák és függőségek által érintett emberek különösen érzelmesen és elutasítón reagálnak a regényre, arról nem is beszélve, hogy „csomó férfi meg akarta menteni”:

„De általában értették a humorát is, ami nem könnyű, mert aki nem érzékeny ezekre a nyelvi fordulatokra, az halásosan komolyan tud venni bizonyos kifejezéseket. Írásban és élőszóban is elég sarkosan tudok fogalmazni, s akinek erre a fajta iróniára nincs füle, annak ez a réteg elzárva marad.”

Persze nem szabad szem elől téveszteni, hogy a Szirén szépirodalmi mű. Karafiáth elmondta, annak idején a regényt elküldte a pszichiáterének, Gerebics Józsefnek elolvasásra, véleményezésre. Neki az volt a véleménye, hogy kvázi tankönyvként, szakirodalomként nem javasolná kiadni, mivel nem egy tipikus alkoholbeteg útja az, ami kirajzolódik a könyv lapjain.

Szűk világok

Érdekes témaként merült fel az a korszak, amely a regény keretét adja. Lenka Nagyová műfordító például arról számolt be, hogy kissé nehéz volt beleéreznie, belehelyeznie magát a budapesti 80-as és 90-es évekbe, amikor Karafiáth Orsolya felnőtt. Sokat leveleztek a korabeli szleng feloldásáról, amit természetesen szintén át kellett ültetni szlovák nyelvre. Az író a történeti háttér kapcsán azért elmondta, hogy ő ennek nem tulajdonítana túl nagy jelentőséget. „Ez számomra azért nehéz kérdés, mert mindig nagyon szűk világokat ábrázolok. Aki például a korabeli Budapestre kíváncsi, az semmit se fog megtudni, mert a szövegben kamaradrámák vannak, családi hülyeségek. Tehát egymást ölik a szereplők, ami történhetne ma is vagy akármikor” – fejtegette, amire Krekovič Beck Tímea azzal reagált, hogy ettől függetlenül számos budapesti színhely kirajzolódik a regény lapjain. Karafiáth ezt nyugtázta, ám azt is hozzátette, hogy egész életében nem látott jól szemüveg nélkül, s ez „rövidlátóvá” tette az élet dolgaival szemben is – ami körülbelül nagyon szűk fókuszt jelent ebben az értelemben.

Szóba került a regény gondosan komponált szerkezete is. Krekovič Beck Tímea ezzel kapcsolatosan arra volt kíváncsi, hogy Karafiáth vajon egyszerre, az elejétől a végéig haladva írta-e meg, vagy inkább egy mozaikot rakott-e ki.

A válaszból kitűnt, hogy inkább az utóbbira emlékeztet a Karafiáth-munkamódszer, amelynek a lényege az, hogy minden fejezetnek van egy „füzetkéje”. Ez fizikai papírhalmokat jelent, vagyis az író nem számítógépen dolgozik, mivel úgy érzi, így tudja igazából átlátni az alkotói folyamatot és kézben tartani a dolgokat.

A beszélgetés után a közönség is kérdezhetett, így tudtuk meg, hogy az író legfontosabb irodalmi hatásai között megtaláljuk Scott Fitzgerald A nagy Gatsby című regényét, egyébként pedig Truman Capote a kedvenc írója. Ezzel kapcsolatban beszélt arról is, hogy a saját szövegeinél az a fontos, hogy azok dallamosak, s úgy legyen személyesek, hogy közben teljesen mégsem azok.

„Nekem az volt egyébként a legnehezebb, hogy olyan sajátos hangot üssek meg, amely független az általam nagyon kedvelt szerzőktől. Mániákus vagyok – nyilván ezért érdekelnek a függőségek is –, s akit szeretek, azt mindig agyonolvasom. Ott vannak mindig az ágyam mellett, s nehéz tőlük elszakadni”

– tette hozzá.

Folyt. köv.

A tervek szerint egyébként a jövőben rendszeres író-olvasó találko­zóknak ad otthont az Európa-ud­­var­ban megnyílt „Ez_az_”. Krekovič Beck Tímea elárulta, igyekeznek mindig magyar és szlovák nyelven megtartani ezeket, ha irodalmi mű fordítása adja az esemény aktualitását. Emellett több magyar és szlovák kortárs szerzőt is vendégül fognak látni.